高雄楠梓玉山銀行前擠滿一堆人車 網笑搶領普發一萬…真相曝光

高市楠梓區玉山銀行前今天下午湧現4、50人，眾人拚命滑手機，有網友將畫面PO臉書社群，詢問發生何事；由於地點在銀行前，有網友笑稱「搶領普發一萬」有網友解析，原來是寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶出現，玩家聚集搶抓寶。

臉書社團「左營楠梓人」有網友今天下午貼出一張照片，畫面中在楠梓區藍昌路與右昌街口的玉山銀行前，停了7、8輛轎車，還有1、20輛機車，一堆人擠在銀行門口前，七嘴八舌，還有人低頭滑手機；原PO貼文詢問，「玉山銀行前面這麼多人是在做什麼」？

有網友回「提款嗎」、「抓寶嗎」、「今天銀行沒開啊～怪！」、「躲雨」；由於地點在銀行前，有網友笑稱「領普發一萬吧」；另有網友點出真正原因，是抓寶可夢超級巨化巴大蝶。