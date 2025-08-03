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高雄楠梓玉山銀行前擠滿一堆人車 網笑搶領普發一萬…真相曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶今天下午出現在高市楠梓區玉山銀行前，不少玩家聚集搶抓寶。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」
寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶今天下午出現在高市楠梓區玉山銀行前，不少玩家聚集搶抓寶。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」

高市楠梓區玉山銀行前今天下午湧現4、50人，眾人拚命滑手機，有網友將畫面PO臉書社群，詢問發生何事；由於地點在銀行前，有網友笑稱「搶領普發一萬」有網友解析，原來是寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶出現，玩家聚集搶抓寶。

臉書社團「左營楠梓人」有網友今天下午貼出一張照片，畫面中在楠梓區藍昌路與右昌街口的玉山銀行前，停了7、8輛轎車，還有1、20輛機車，一堆人擠在銀行門口前，七嘴八舌，還有人低頭滑手機；原PO貼文詢問，「玉山銀行前面這麼多人是在做什麼」？

有網友回「提款嗎」、「抓寶嗎」、「今天銀行沒開啊～怪！」、「躲雨」；由於地點在銀行前，有網友笑稱「領普發一萬吧」；另有網友點出真正原因，是抓寶可夢超級巨化巴大蝶。

根據寶可夢官網及玩家貼文，果真如網友所說，楠梓區今天下午出現超級巨化的巴大蝶，因此吸引玩家聚集抓寶。

寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶（如圖）今天下午出現在高市楠梓區玉山銀行前，不少玩家聚集搶抓寶。圖／取自寶可夢圖鑑官網
寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶（如圖）今天下午出現在高市楠梓區玉山銀行前，不少玩家聚集搶抓寶。圖／取自寶可夢圖鑑官網

玉山 寶可夢

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