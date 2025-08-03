高雄楠梓玉山銀行前擠滿一堆人車 網笑搶領普發一萬…真相曝光
高市楠梓區玉山銀行前今天下午湧現4、50人，眾人拚命滑手機，有網友將畫面PO臉書社群，詢問發生何事；由於地點在銀行前，有網友笑稱「搶領普發一萬」有網友解析，原來是寶可夢遊戲中的超級巨化巴大蝶出現，玩家聚集搶抓寶。
臉書社團「左營楠梓人」有網友今天下午貼出一張照片，畫面中在楠梓區藍昌路與右昌街口的玉山銀行前，停了7、8輛轎車，還有1、20輛機車，一堆人擠在銀行門口前，七嘴八舌，還有人低頭滑手機；原PO貼文詢問，「玉山銀行前面這麼多人是在做什麼」？
有網友回「提款嗎」、「抓寶嗎」、「今天銀行沒開啊～怪！」、「躲雨」；由於地點在銀行前，有網友笑稱「領普發一萬吧」；另有網友點出真正原因，是抓寶可夢超級巨化巴大蝶。
根據寶可夢官網及玩家貼文，果真如網友所說，楠梓區今天下午出現超級巨化的巴大蝶，因此吸引玩家聚集抓寶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言