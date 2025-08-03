高雄數學補教名師猝死 黃捷發聲悼念「曾蒙恩師教導」

高雄補教業名師「鄭奇數學」鄭奇上月26日在上課中途突感身體不適，送醫後隔日因急性缺血性腦中風猝逝，享壽60歲，死訊震撼補教界。今日上百位學生出席告別式悼念恩師，立委黃捷就讀高雄女中時也曾受教於鄭奇，她今日現身感念老師的悉心教導，說「世事無常，令人感慨，願老師安住菩薩座前，風範長存。」

黃捷在臉書發文表示，「得知鄭奇老師辭世，深感不捨」，她說在學生時期曾受教於老師，「高中時期，曾蒙老師悉心教導。擔任議員後，我的服務處恰與老師的補習班為鄰」，去年競選立委時也與老師在路口相遇過，當時對方還溫暖地為她加油打氣，今日她參加恩師的告別式，謹獻上一份深切的思念與敬意。

「老師一生作育英才，世事無常，令人感慨，願老師安住菩薩座前，風範長存。」黃捷在臉書寫下文字祝福老師一路好走。許多鄭奇的學生也在留言處表示「曾經被鄭老師教過，他是一個好老師，一路好走」、「怎麼那麼突然！我高中時有上過老師的課」、「我兒子的恩師，祝您一路好走，長存心中」，林園、大寮區的市議員參選人也表示「我以前也是鄭老師的學生，一路好走」。

鄭奇本名鄭敏志，畢業於台大生科系，2009年成立仕強補習班，教學內容豐富多元、教法生動活潑，近20年來桃李滿天下，在高雄補教界佔有一席之地，被封為「數學界的巨擘」。補習班本月1日公告鄭奇死訊，稱鄭奇在7月26日時感到身體不適送醫，隔日逝世，「消息來的令人震驚且措手不及，但難過之餘，我們仍將承載鄭奇老師誨人不倦的教學精神繼續走下去」。

據了解，鄭奇送往榮總搶救，27日上午不治，死因為急性缺血性腦中風，留下妻子和一對兒子，今日告別式有近百名學生到現場哀悼，不乏剛考上大學的年輕人。