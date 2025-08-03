澎湖長者活躍競賽 9旬阿公阿嬤舞出自信力拚冠軍

澎湖縣長者活躍老化競賽，來自全縣300位阿公阿嬤，連白沙健康舞蹈協會的94歲阿公蕭足猜與及92歲阿嬤林黃秀梅2人也SHOW一下，展現出老康健的熱情與自信，全力爭取代表全國決賽。

澎湖縣衛生局舉辦澎湖縣長者活躍老化競賽「阿公阿嬤SHOW厲害」縣內初選，今天在多功能體育館登場，澎湖縣長陳光復、七美鄉長呂啟俊、國民黨籍議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色等人都到場與長者同樂。阿公阿嬤們個個專注，全心投入競賽，爭取佳績，冠軍隊伍將代表澎湖參加全國總決賽。

陳光復表示，澎湖1年稅收新台幣6億元，但社會福利政策全國數一數二，單單投入從在0至100歲的全年齡的社會福利，1年7億餘元，縣政府還要倒貼1億元，在全國各縣市最近在高喊普發每人1萬元，澎湖縣政府早就實施了，期許每位長者保有好心情，走出家門，參與社區活動，保有身心靈的全方位健康。

澎湖縣長者活躍老化競賽「阿公阿嬤SHOW厲害」，今天有講美、案山、湖西、朝陽、山水、平和和大池等社區、鳥嶼衛生所、望安鄉樂齡學習中心、白沙鄉健康舞蹈協會等10個單位300位，各隊表演創意滿滿，結合節奏與韻律、多元的身體活動設計，以及融入在地風情與故事元素，展現澎湖阿公阿嬤們的熱情與自信。

白沙鄉健康舞蹈協會的94歲蕭足猜阿公及92歲林黃秀梅阿嬤，不僅是競賽中的亮點，更展現了積極促進身心健康和自信快樂的銀髮生涯。

澎湖衛生局指出，澎湖縣長者活躍老化競賽，不僅能提升長者肌力與靈活度，更重要的是促進社會參與，每位阿公阿嬤在舞台上的演出充滿自信與朝氣，洋溢著熱情與燦爛的笑容，肯定長者保有終身學習的態度，實踐「在地老化」 與「活躍老化」的核心價值，展現健康與活力。