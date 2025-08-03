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唯一綠地申請解編 高雄小天使家園面臨三度搬遷
高雄小天使家園收容受虐、弱勢孩童，仰賴周邊公園預定地做遊戲、戶外教學場域，但預定地面臨都更變建地，孩子恐失去活動空間，並壓縮家園進出動線，導致被判不符安置條件，面臨三度搬遷，盼市府審慎評估。都發局回應，地主已申請解編為住宅區，小天使家園負責人可提書面訴求，納入都委會審議參考。
都發局表示，該地為路竹「公兒17」用地，地主希望解編為住宅區，經詢問土地所有權人並無異議。不過市府樂見民眾對都更案提供任何意見，小天使家園可以書面方式提出訴求，如經受理，將錄案提請市都委會討論，並通知陳情人到場陳述意見，供作審議參考。
小天使家園2010年申請成立，原從寄養家庭開始，後在仁武租地建園區，2015年買下路竹區一間停業幼兒園搬遷至今，15年來收容逾300名孩童，以0至2歲為主，滿床可收24名，孩子多來自破碎或無依的家庭，有的出生4天就進家園收容，到3歲才離園出養，至今有167個孩子獲法院裁定出養。
「孩子來到小天使，是一個機會的開始」小天使家園董事長陳紹祟說，他們因原生家庭功能失調，遭忽視、虐待。或因父母情緒不穩，轉介過來收容安置，家園會協助早療、供上幼兒園，庇護平安長大，直到找到真正屬於孩子的家，有些甚至出養到美國、瑞典。
陳紹祟說，小天使家園因活動空間不足，多年來向地主承租緊鄰的公園預定地供孩子遊戲玩耍、戶外教學，但這塊用地若變更為住宅區，恐剝奪孩子僅有的活動空間，壓縮家園進出動線，導致不符安置條件。小天使家園創辦人郭亮伶嘆，如果連這塊綠地都變更為住宅區，社會到底還剩下多少空間給孩子？
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