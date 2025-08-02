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叔姪情深同獲獎！陳金福、陳俊輝獲金門模範父親表揚

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
叔侄情深的陳金福（左）與陳俊輝兩人同時獲獎，是會場內的一大亮點。圖／民眾提供
叔侄情深的陳金福（左）與陳俊輝兩人同時獲獎，是會場內的一大亮點。圖／民眾提供

父親節將屆，金門縣府今天舉行父親節表揚活動，由縣長陳福海親自主持，表揚全縣30位模範父親與新好爸爸。其中來自金城鎮的陳金福與侄兒陳俊輝，分別獲選為「模範父親」與「新好爸爸」，這對感情超好的叔姪同時獲獎，成為活動亮點，也傳為佳話。

現年63歲陳金福說，他排行老ㄠ，陳俊暉則是他大哥的長子，兩個年齡只差七歲，所以從小都是他負責帶著陳俊輝，兩人的感情不只是叔姪，也像兄弟與父子一樣。

陳金福說，兩人從小一起玩到大，他記得當時大人都在忙著做生意，由他照顧年幼的俊輝，彼此陪伴，後來在生活與事業中也互相扶持，俊輝很多事，都會跟他請教學習。

現年55歲的陳俊輝，在受訪時感性表示，我從小就是跟叔叔一起長大的，他像父親、像兄長，更是我的人生導師。他也感謝叔叔一路以來的陪伴與教誨，讓他在家庭與事業上都能穩健成長。今天能和他一起站在台上領獎，是最難忘的父親節禮物。

今天活動現場冠蓋雲集，五鄉鎮首長親自出席致賀，並安排「一顆糖舞蹈團」演出，氣氛溫馨熱烈。縣長陳福海致詞時指出，父親是家庭最堅實的靠山，也是孩子成長的重要引路人。他以一位父親的身分向所有獲獎者表達崇高敬意，並期許社會更加重視家庭價值，讓愛與責任代代傳承。

陳福海也強調，金門縣政府長期推動親職支持與家庭福利政策，致力營造溫暖有愛的社會環境。他呼籲社會各界一同珍惜家庭功能，共築和諧社會。

此次獲獎者中，模範父親共15名，分別來自五鄉鎮，包括金城鎮的陳金福、許欽奇、陳介允、薛成發；金湖鎮的謝鴻儒、蔡其朝、吳安樂；金沙鎮的陳永言、陳昭忠、蔡流冰；金寧鄉的李天照、蔡來和、張文宏；烈嶼鄉的李安心、林長用。

新好爸爸也有15名當選，包括金城鎮的蔡智成、盧慶昌、陳彥仁、黃世欣；金湖鎮的翁維駿、呂文耀、陳再興；金沙鎮的黃忠威、陳俊輝、黃榮坤；金寧鄉的林水龍、楊弘彥、翁明集；烈嶼鄉的洪忠頤、方泓棋。

陳金福（左）與陳俊輝叔姪情深，今年能同時獲獎，兩人都超開心的。圖／陳金福提供
陳金福（左）與陳俊輝叔姪情深，今年能同時獲獎，兩人都超開心的。圖／陳金福提供
金門縣政府今天表揚全縣五個鄉鎮的模範父親，縣長陳福海與得獎者合影。圖／民眾提供
金門縣政府今天表揚全縣五個鄉鎮的模範父親，縣長陳福海與得獎者合影。圖／民眾提供
叔侄情深的陳金福（圖中左）與陳俊輝兩人同時獲獎，兩人的龐大親友團也一起合影。圖／民眾提供
叔侄情深的陳金福（圖中左）與陳俊輝兩人同時獲獎，兩人的龐大親友團也一起合影。圖／民眾提供
金門縣政府今天表揚全縣五個鄉鎮的新好爸爸，縣長陳福海與得獎者合影。圖／民眾提供
金門縣政府今天表揚全縣五個鄉鎮的新好爸爸，縣長陳福海與得獎者合影。圖／民眾提供
叔侄情深的陳金福（右）與陳俊輝（左）兩人同時獲獎，縣長陳福海（中）也一起合影祝福。圖／民眾提供
叔侄情深的陳金福（右）與陳俊輝（左）兩人同時獲獎，縣長陳福海（中）也一起合影祝福。圖／民眾提供

爸爸 陳福海 父親節

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