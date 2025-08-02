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屏東霧台大武部落受困成孤島 憂心斷糧妙光禪寺送300箱物資

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，釋見引法師親自將救災物資送到三地門鄉山中天餐廳轉交給霧台鄉長巴正義。圖／妙光禪寺提供
屏東縣霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，釋見引法師親自將救災物資送到三地門鄉山中天餐廳轉交給霧台鄉長巴正義。圖／妙光禪寺提供

受到強烈西南氣流影響，屏東縣連降數日豪大雨，造成山區道路柔腸寸斷。屏東縣佛教會理事長、潮州妙光禪寺住持釋見引法師，得知霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，許多族人受困部落，擔心其有斷糧危機，立即請人載運物資及礦泉水前往支援。

霧台鄉大武部落受大雨影響成為孤島，公所撤離約百戶村民至安全地區，不過還有約50戶、100多人仍留在村中。釋見引法師得知後，擔心部落有斷糧危機，立即與霧台鄉長巴正義聯繫。

釋見引法師與潮州家樂福超市連絡後，購買米、泡麵、餅乾、雞蛋、礦泉水等物資，今日由禪寺護法會長簡誠漢等人，裝載2車約300箱物資，送到三地門山中天餐廳後，由巴正義點收後再發送給鄉內災民，希望讓族人度過受困時間。

巴正義感謝釋見引法師慈悲為懷、助人為樂的精神，並代替部落族人感謝釋見引法師的義舉。釋見引法師表示，她是佛門子弟，只是做對的事情，也希望天氣早日放晴，讓族人們渡過難關。

屏東縣霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，釋見引法師親自將救災物資送到三地門鄉山中天餐廳轉交給霧台鄉長巴正義。圖／妙光禪寺提供
屏東縣霧台鄉大武部落因大雨道路中斷，釋見引法師親自將救災物資送到三地門鄉山中天餐廳轉交給霧台鄉長巴正義。圖／妙光禪寺提供

法師 族人 屏東縣

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