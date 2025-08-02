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從案例學防詐 金門社區治安研習吸引上百人參與

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

詐騙手法日新月異的情況下，金門縣警察局今天在金城鎮前水頭社區活動中心舉辦「114年度社區治安研習觀摩暨識詐成果發表活動」，吸引逾160名縣府機關、守望相助隊及社區代表與會，共同強化防詐觀念與行動力。

會中，金門縣警局局長黃壬聰指出，警政署推動的「打詐儀表板」計畫，已成為當前反詐防線的關鍵工具，透過社區深入宣導、數據掌握與風險預警，可大幅提升民眾識詐能力。他強調，「防詐不只是警方的責任，更是全民的行動」，警民合作、資訊共享與資源整合，才是降低詐騙案件的有效方式。

據縣警局統計，金門地區今年1至7月詐欺案件共162件，較去年同期大幅減少73件，財損更減少約新台幣4900萬元，顯示社區宣導與識詐教育已見初步成效。

此次活動設有識詐課程、案例分享與有獎徵答等互動環節，現場氣氛熱烈。民眾黃小姐表示，透過實例學習，我才知道詐騙不再只是電話騙財，連社群、購物網站都可能中招，希望這種活動能多辦幾場，讓更多長輩知道怎麼防。

在治安座談會上，金城分局分局長朱政憲呼籲社區持續發揮守望相助力量，共同監督可疑行為，並鼓勵民眾多使用「打詐儀表板」及「165官方帳號」查證與舉報。

為讓防詐觀念更深入社區日常，現場還邀請警察局、消防局、社會處、民政處等單位辦理宣導課程，內容涵蓋反詐騙、反毒、災害應變與社區照護。消防局亦進行現場演練，模擬災害處置流程，強化社區居民臨危應變能力。

金城鎮主任秘書許世丞亦到場支持，表示各級政府單位正加強與村里直接溝通，推動「警政前進社區」行動，建立面對面機制，解決各種治安、防詐與社區安全問題。

黃壬聰局長最後指出，未來將持續擴大治安觀摩規模，結合地方資源、社區力量與科技工具，朝向「無詐社區、安心金門」的目標邁進。

金門縣警局局長黃壬聰（左二）頒獎表揚社區治安工作表現優異的社區人員，圖為金寧鄉古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍（右二）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局局長黃壬聰（左二）頒獎表揚社區治安工作表現優異的社區人員，圖為金寧鄉古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍（右二）。記者蔡家蓁／攝影
金門社區治安研習觀摩活動今天舉行，社區志工隊以熱情洋溢的舞蹈揭開序幕，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
金門社區治安研習觀摩活動今天舉行，社區志工隊以熱情洋溢的舞蹈揭開序幕，炒熱現場氣氛。記者蔡家蓁／攝影
在治安座談會中，金城分局分局長朱政憲致詞感謝金門縣前水頭社區長期在社區治安方面的積極配合與投入。記者蔡家蓁／攝影
在治安座談會中，金城分局分局長朱政憲致詞感謝金門縣前水頭社區長期在社區治安方面的積極配合與投入。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局局長黃壬聰致詞指出，隨著詐騙手法不斷翻新，強化民眾防詐意識至關重要。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局局長黃壬聰致詞指出，隨著詐騙手法不斷翻新，強化民眾防詐意識至關重要。記者蔡家蓁／攝影

詐騙 金門 打詐

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