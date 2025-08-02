從案例學防詐 金門社區治安研習吸引上百人參與

在詐騙手法日新月異的情況下，金門縣警察局今天在金城鎮前水頭社區活動中心舉辦「114年度社區治安研習觀摩暨識詐成果發表活動」，吸引逾160名縣府機關、守望相助隊及社區代表與會，共同強化防詐觀念與行動力。

會中，金門縣警局局長黃壬聰指出，警政署推動的「打詐儀表板」計畫，已成為當前反詐防線的關鍵工具，透過社區深入宣導、數據掌握與風險預警，可大幅提升民眾識詐能力。他強調，「防詐不只是警方的責任，更是全民的行動」，警民合作、資訊共享與資源整合，才是降低詐騙案件的有效方式。

據縣警局統計，金門地區今年1至7月詐欺案件共162件，較去年同期大幅減少73件，財損更減少約新台幣4900萬元，顯示社區宣導與識詐教育已見初步成效。

此次活動設有識詐課程、案例分享與有獎徵答等互動環節，現場氣氛熱烈。民眾黃小姐表示，透過實例學習，我才知道詐騙不再只是電話騙財，連社群、購物網站都可能中招，希望這種活動能多辦幾場，讓更多長輩知道怎麼防。

在治安座談會上，金城分局分局長朱政憲呼籲社區持續發揮守望相助力量，共同監督可疑行為，並鼓勵民眾多使用「打詐儀表板」及「165官方帳號」查證與舉報。

為讓防詐觀念更深入社區日常，現場還邀請警察局、消防局、社會處、民政處等單位辦理宣導課程，內容涵蓋反詐騙、反毒、災害應變與社區照護。消防局亦進行現場演練，模擬災害處置流程，強化社區居民臨危應變能力。

金城鎮主任秘書許世丞亦到場支持，表示各級政府單位正加強與村里直接溝通，推動「警政前進社區」行動，建立面對面機制，解決各種治安、防詐與社區安全問題。