45年跨海關懷不間斷 澎湖83歲老翁金門會見扶助童

金門家扶中心今日舉辦「愛的循環—認養人相見歡活動」，邀請來自金門本地、台灣本島及澎湖的認養人跨海齊聚金門，與長期扶助的兒童面對面交流，看到書信中熟悉的「叔叔、阿姨」出現在眼前，小朋友都相當開心，現場氣氛溫馨感人。

其中，一位來自澎湖、擔任認養人長達45年的杜先生，雖然已經高齡83歲了，但為了與扶助多年的兒童見上一面，特地千里迢迢轉機抵金。他感性表示，看到孩子在學業上的進步與成長，就是他堅持至今的最大動力，這份跨海的陪伴，是雙方的成長。

今天活動以家扶才藝隊的木箱鼓演出揭開序幕，接續由兒童帶來舞蹈表演，展現平日培力成果；並安排文創DIY手作體驗、搭乘烈嶼電瓶車進行島嶼導覽，讓認養人與兒童透過共同行動深入交流，感受金門獨特的人文與自然之美。

金門家扶扶幼主委楊肅謙也出席活動，代表扶幼委員會致贈金門特色伴手禮，感謝認養人長期無私支持，也誠摯邀請大家深入探索金門風貌。

除感人相見歡外，社工團隊也帶領兒童展示年度「培力方案成果展」，內容涵蓋「兒童啟力」、「少年展力」、「課後輔導班」、「才藝隊」，以及深耕社區的「烈嶼社區興力方案」、「沙美青少年據點」，呈現兒少在多元陪伴中穩定成長的足跡。

金門家扶中心主任洪依帆表示，感謝所有認養人長期透過定期捐款支持兒童，家扶基金會「認養制度」能提供穩定經濟補助，改善家庭環境並協助穩定就學，幫助孩子朝向自主自立前行。