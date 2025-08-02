唯一綠地解編住宅區 高雄小天使家園恐三度搬遷

收容受虐、早療孩童的高雄市小天使家園，仰賴周邊公園預定地當遊戲、戶外教學場域，但近期預定地面臨都更計畫恐變建地，不僅讓孩子失去活動空間，更壓縮進出動線，家園憂心因而被判定不符安置條件，恐怕要三度搬遷，盼市府審慎評估此案。都發局回應，地主申請解編為住宅區，小天使負責人可提書面陳情，未來納入都委會審議參考。

小天使家園是專為弱勢孩童收容、安置的社福機構，2010年申請成立，園區原本設在仁武，2015年搬遷到路竹，15年來收容逾300位孩童，以0至2歲為主，滿床可收容24名，孩子大多來自破碎或無依的家庭，還有出生4天就進入家園收容，直到約3歲離園等待出養，截至目前已有167名獲法院裁定出養。

「希望孩子來到小天使，是一個機會的開始」小天使家園董事長陳紹祟指出，他們因為原生家庭功能失調、忽視、虐待、或父母情緒不穩，被政府轉介過來收容安置，後續家園也會協助早療、上幼兒園，庇護平安長大，順利透過出養找到真正屬於孩子的家，有孩子甚至被收養到美國、瑞典。

陳紹崇說，小天使家園占地約200坪，因活動空間不足，緊鄰家園一處約580坪公園預定地，多年來由家園向地主承租，規畫停車場、以及孩子遊戲玩耍、戶外教學場域，學習、生活離不開這塊用地。

但這塊公園用地面臨被變更為住宅區，剝奪小朋友僅有活動空間，也會壓縮家園進出道路寬度，路寬不足8米，恐導致家園被判定不符安置條件，他說好不容易才找到合適收容處所，卻可能因為都市計畫通盤檢討的變數，面臨三度搬遷。

小天使家園創辦人郭亮伶嘆「這是全路竹區800公尺範圍內唯一的公園用地，如果連這塊綠地都要變更為住宅區，社會到底還剩下多少空間是給孩子？」她懇請市府重視弱勢孩童健康權，守護孩子的公園地。

都發局指出，經查該地為路竹都市計畫公兒17用地，受理地主陳情，將該處公設保留地解編為住宅區，經詢問土地所有權人並無異議。

2周前，小天使家園接獲地主欲調整租金，才輾轉得知該處用地即將解編，已向小天使負責人說明，並解釋市府樂見民眾對於都市計畫變更案提供任何意見，可以書面方式提出陳情訴求，納入都委會審議。