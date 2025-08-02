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唯一綠地解編住宅區 高雄小天使家園恐三度搬遷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影
小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影

收容受虐、早療孩童的高雄市小天使家園，仰賴周邊公園預定地當遊戲、戶外教學場域，但近期預定地面臨都更計畫恐變建地，不僅讓孩子失去活動空間，更壓縮進出動線，家園憂心因而被判定不符安置條件，恐怕要三度搬遷，盼市府審慎評估此案。都發局回應，地主申請解編為住宅區，小天使負責人可提書面陳情，未來納入都委會審議參考。

小天使家園是專為弱勢孩童收容、安置的社福機構，2010年申請成立，園區原本設在仁武，2015年搬遷到路竹，15年來收容逾300位孩童，以0至2歲為主，滿床可收容24名，孩子大多來自破碎或無依的家庭，還有出生4天就進入家園收容，直到約3歲離園等待出養，截至目前已有167名獲法院裁定出養。

「希望孩子來到小天使，是一個機會的開始」小天使家園董事長陳紹祟指出，他們因為原生家庭功能失調、忽視、虐待、或父母情緒不穩，被政府轉介過來收容安置，後續家園也會協助早療、上幼兒園，庇護平安長大，順利透過出養找到真正屬於孩子的家，有孩子甚至被收養到美國、瑞典。

陳紹崇說，小天使家園占地約200坪，因活動空間不足，緊鄰家園一處約580坪公園預定地，多年來由家園向地主承租，規畫停車場、以及孩子遊戲玩耍、戶外教學場域，學習、生活離不開這塊用地。

但這塊公園用地面臨被變更為住宅區，剝奪小朋友僅有活動空間，也會壓縮家園進出道路寬度，路寬不足8米，恐導致家園被判定不符安置條件，他說好不容易才找到合適收容處所，卻可能因為都市計畫通盤檢討的變數，面臨三度搬遷。

小天使家園創辦人郭亮伶嘆「這是全路竹區800公尺範圍內唯一的公園用地，如果連這塊綠地都要變更為住宅區，社會到底還剩下多少空間是給孩子？」她懇請市府重視弱勢孩童健康權，守護孩子的公園地。

都發局指出，經查該地為路竹都市計畫公兒17用地，受理地主陳情，將該處公設保留地解編為住宅區，經詢問土地所有權人並無異議。

2周前，小天使家園接獲地主欲調整租金，才輾轉得知該處用地即將解編，已向小天使負責人說明，並解釋市府樂見民眾對於都市計畫變更案提供任何意見，可以書面方式提出陳情訴求，納入都委會審議。

都發局表示，此案如經受理陳情，將予錄案提請市都委會討論，並將通知陳情人到場陳述意見，供都委會審議參考。

小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影
小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影
小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影
小天使家園收容受虐、發展遲緩等弱勢孩童為主。記者郭韋綺／攝影
小天使家園仰賴公園預定地做為遊戲、戶外教學場域。記者郭韋綺／攝影
小天使家園仰賴公園預定地做為遊戲、戶外教學場域。記者郭韋綺／攝影
高雄市路竹區小天使家園董事長陳紹崇盼都發局審慎評估公園預定地都更案。記者郭韋綺／攝影
高雄市路竹區小天使家園董事長陳紹崇盼都發局審慎評估公園預定地都更案。記者郭韋綺／攝影

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