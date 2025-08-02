高雄寶來溫泉街「強制淨空」 居民擔心不走會被重罰25萬元

高雄市六龜區知名景點寶來溫泉街被高雄市政府下令全員撤離，至少必須離開家園直到下周二，違者將開罰25萬元，居民擔心不配合就會被重罰，但也抱怨市府沒有完整配套，居民的生計、安置都成問題，因此希望市府能先與地方討論如何撤離。

當地餐廳業者表示，雖然寶來當地目前有水有電，但就算想開門做生意都沒辦法，派出所已經下令疏散寶來溫泉街上所有居民及店家往舊寶來山莊移動，若不配合就可能會被罰錢，居民也是很無奈「遇到了、沒法度」，預計要下周二才能返家。

由於高雄六龜山區持續降雨，高雄市政府已下令寶來溫泉街商家和住戶「強制淨空」至8月5日，違者將開罰25萬元，估有300名居民受影響。

高雄市長陳其邁昨天針對居民反彈強制撤離令，他指出是考量鄰近溫泉街的荖濃溪對岸有大規模崩塌風險，雖未發布土石流黃色警戒，但萬一發生崩塌，將會影響荖濃溪水路，水流可能溢流寶來市區引發危險，市府才會要求民眾撤離到地勢較高的處所。

不過由於地方商家仍有意見，經過與市府協商，高雄市府同意讓寶來居民白天能夠回街上從事商業活動，但入夜之後，必須在晚間7時之前就離開溫泉街，撤離到高處過夜。