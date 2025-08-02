快訊

影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

高雄寶來溫泉街「強制淨空」 居民擔心不走會被重罰25萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
寶來溫泉大街被高雄市府下令撤離，寶來派出所警方出動挨家挨戶勸離民眾。圖／六龜區公所
寶來溫泉大街被高雄市府下令撤離，寶來派出所警方出動挨家挨戶勸離民眾。圖／六龜區公所

高雄市六龜區知名景點寶來溫泉街被高雄市政府下令全員撤離，至少必須離開家園直到下周二，違者將開罰25萬元，居民擔心不配合就會被重罰，但也抱怨市府沒有完整配套，居民的生計、安置都成問題，因此希望市府能先與地方討論如何撤離。

當地餐廳業者表示，雖然寶來當地目前有水有電，但就算想開門做生意都沒辦法，派出所已經下令疏散寶來溫泉街上所有居民及店家往舊寶來山莊移動，若不配合就可能會被罰錢，居民也是很無奈「遇到了、沒法度」，預計要下周二才能返家。

由於高雄六龜山區持續降雨，高雄市政府已下令寶來溫泉街商家和住戶「強制淨空」至8月5日，違者將開罰25萬元，估有300名居民受影響。

高雄市長陳其邁昨天針對居民反彈強制撤離令，他指出是考量鄰近溫泉街的荖濃溪對岸有大規模崩塌風險，雖未發布土石流黃色警戒，但萬一發生崩塌，將會影響荖濃溪水路，水流可能溢流寶來市區引發危險，市府才會要求民眾撤離到地勢較高的處所。

不過由於地方商家仍有意見，經過與市府協商，高雄市府同意讓寶來居民白天能夠回街上從事商業活動，但入夜之後，必須在晚間7時之前就離開溫泉街，撤離到高處過夜。

溫泉 開罰

延伸閱讀

高雄妙齡女住家墜落屁股卡3樓遮雨棚 消防雲梯車升空救人

高雄山區大雨釀楠梓仙溪暴漲 台29線多處路基流失

台南、高雄、屏東今有「致災性大豪雨」 網友：半夜被轟天雷吵醒

高雄旗山大雨路滑 機車騎士疑摔進排水溝不見蹤影

相關新聞

高雄寶來溫泉街「強制淨空」 居民擔心不走會被重罰25萬元

高雄市六龜區知名景點寶來溫泉街被高雄市政府下令全員撤離，至少必須離開家園直到下周二，違者將開罰25萬元，居民擔心不配合就...

大雨澆不熄 恆春熱國際音樂祭首日周湯豪壓軸現高潮

「恆春熱SSR」國際音樂祭於昨天在墾丁大灣遊憩區登場，儘管受到下雨影響，現場依然湧入超過3.5萬人次樂迷，活動從下午Hi...

打開戰地記憶之書金門、馬祖舉辦白色歷史檔案創作營

為喚起金門、馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策畫的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，...

2025音浪玩水節熱力引爆 連七日狂歡嗨翻后湖

「2025金寧！音浪玩水節」昨晚在金寧后湖海濱公園盛大開幕，活動從昨日起連續7天清涼登場，結合水陸設施、音樂派對、趣味競...

中秋、雙十連假機票8月4日開搶 台金航線釋出近8萬座位

今年中秋及雙十節均為3天連假，交通部民用航空局規劃中秋節航空疏運期為10月3日(周五)至7日(周二)、雙十節航空疏運期為...

金沙鎮風獅爺APP開跑 抓寶首納入大嶝風獅爺引關注

金門金沙鎮年度代表性活動「高粱老街風獅爺文化季」正式開跑，鎮公所今天宣布推出升級版「尋找風獅爺APP」新版本，除了加入更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。