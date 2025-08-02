大雨澆不熄 恆春熱國際音樂祭首日周湯豪壓軸現高潮

「恆春熱SSR」國際音樂祭於昨天在墾丁大灣遊憩區登場，儘管受到下雨影響，現場依然湧入超過3.5萬人次樂迷，活動從下午High到晚上，搖滾樂團鹿洐人、韓國人氣女團 Young Posse 接力嗨唱，亞洲天王周湯豪壓軸演出更將氣氛推至最高潮。

「恆春熱SSR」國際音樂祭是屏東縣政府繼「台灣祭」後打造的全新音樂品牌，集結國內外音樂卡司，涵蓋流行、搖滾、嘻哈、電音等多元曲風，展現台灣音樂的創作能量，讓世界看見墾丁的音樂魅力。

活動自8月1日至3日舉行，集結超過30組國內外重量級歌手、樂團及DJ，卡司橫跨台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞，包括周湯豪、韓國K-POP男團DKB、怪物新人女團YOUNG POSSE、泰國R＆B王子MEYOU等國際人氣藝人。

之前卡司陸續曝光後，就在社群平台引發一陣討論熱潮，昨天首日雖然受西南氣流影響，大雨下不停，但仍澆不熄樂迷熱情的心，現場仍湧進大批人潮，並在周湯豪壓軸上場時，將氣氛推到最高。

周湯豪表示，這是他首次在墾丁開唱，也是夢想中的夏日音樂盛會，現場也帶來近40分鐘Full Set演出，並現場獻唱新歌「我的i」，在眾多樂迷陪同下度過生日，也感性地向樂迷說，「我用我愛的方式，和你們一起過生日，謝謝你們！」