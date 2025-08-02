打開戰地記憶之書金門、馬祖舉辦白色歷史檔案創作營

為喚起金門、馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策畫的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場，首場工作坊將於今明兩天在金門舉行，馬祖場訂於8月9日，台北場則預計於8月23日展開。

本次活動以「霧中之書」為名，運用金馬常見的濃霧意象，象徵戒嚴時期那段模糊、難以說清的政治歷史，籌辦團隊指出，金馬長期作為戰地前線，許多政治事件與機密管制未曾被正視與記錄，透過此次工作坊，希望引導居民重新認識地方歷史，並鼓勵以創作方式描繪過往。

此次課程內容結合歷史檔案閱讀、創作實作與地方記憶再詮釋，將介紹金馬地區政治檔案的典藏情況與查找運用方法，邀請創作者周志強、劉宏文、胡淑雯分享結合訪談、歷史資料與田野研究的創作歷程，並提供文學、影像、聲音、裝置藝術、身體表演與故事地圖等多元轉譯案例，協助參與者以自身方式詮釋地方故事。

活動強調「共創」精神，期望透過兩日實體課程及後續線上陪伴，鼓勵學員完成個人作品，最終在金門、馬祖與台北進行成果展出。主辦單位也表示，活動歡迎金馬當地居民、在台生活的金馬人，以及對地方歷史關注的各界民眾報名參加。