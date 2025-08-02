快訊

西南風影響雨區往北擴及中部！12縣市豪雨特報

連日大雨！高雄山區道路中斷連辦後事都難…他「岳母告別式」被迫延期

扯爆！才甜蜜摸摸 若盈和Ian夜間發聲：結束情侶關係！魏如萱還沒出局

聽新聞
0:00 / 0:00

打開戰地記憶之書金門、馬祖舉辦白色歷史檔案創作營

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供
由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供

為喚起金門馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策畫的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場，首場工作坊將於今明兩天在金門舉行，馬祖場訂於8月9日，台北場則預計於8月23日展開。

本次活動以「霧中之書」為名，運用金馬常見的濃霧意象，象徵戒嚴時期那段模糊、難以說清的政治歷史，籌辦團隊指出，金馬長期作為戰地前線，許多政治事件與機密管制未曾被正視與記錄，透過此次工作坊，希望引導居民重新認識地方歷史，並鼓勵以創作方式描繪過往。

此次課程內容結合歷史檔案閱讀、創作實作與地方記憶再詮釋，將介紹金馬地區政治檔案的典藏情況與查找運用方法，邀請創作者周志強、劉宏文、胡淑雯分享結合訪談、歷史資料與田野研究的創作歷程，並提供文學、影像、聲音、裝置藝術、身體表演與故事地圖等多元轉譯案例，協助參與者以自身方式詮釋地方故事。

活動強調「共創」精神，期望透過兩日實體課程及後續線上陪伴，鼓勵學員完成個人作品，最終在金門、馬祖與台北進行成果展出。主辦單位也表示，活動歡迎金馬當地居民、在台生活的金馬人，以及對地方歷史關注的各界民眾報名參加。

有意參與者可至Facebook搜尋「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」了解詳情，或透過報名連結報名；亦可寄信至kinmenpeace@gmail.com洽詢。

由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供
由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供
為喚起金門、馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供
為喚起金門、馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策劃的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，將於8月起陸續在金門、馬祖及台北三地登場。圖／籌辦單位提供

馬祖 金門 文史工作者

延伸閱讀

金門風獅爺文化季開跑 廈門大嶝島加入尋獅之旅

台版島嶼藝術季誕生 2025馬祖國際藝術島秋季登場

跳島藝術季來了！台版島嶼藝術季誕生 2025馬祖國際藝術島秋天登場

馬管處北竿舉辦夏日音樂會　打造海洋觀光品牌

相關新聞

打開戰地記憶之書金門、馬祖舉辦白色歷史檔案創作營

為喚起金門、馬祖居民對地方歷史的認識與關懷，由金馬文史工作者共同策畫的「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」系列活動，...

2025音浪玩水節熱力引爆 連七日狂歡嗨翻后湖

「2025金寧！音浪玩水節」昨晚在金寧后湖海濱公園盛大開幕，活動從昨日起連續7天清涼登場，結合水陸設施、音樂派對、趣味競...

中秋、雙十連假機票8月4日開搶 台金航線釋出近8萬座位

今年中秋及雙十節均為3天連假，交通部民用航空局規劃中秋節航空疏運期為10月3日(周五)至7日(周二)、雙十節航空疏運期為...

金沙鎮風獅爺APP開跑 抓寶首納入大嶝風獅爺引關注

金門金沙鎮年度代表性活動「高粱老街風獅爺文化季」正式開跑，鎮公所今天宣布推出升級版「尋找風獅爺APP」新版本，除了加入更...

強烈西南氣流影響 今日東港小琉球各航班提早收班

受強烈西南氣流影響海象不佳，考量航行安全，東港小琉球航線各航運公司今日均提早收班停航，明日則正常行駛。航運公司呼籲，旅客...

高雄氣爆11周年 陳其邁深夜偕罹難家屬緬懷故人「努力癒合傷痕」

今年是高雄氣爆11周年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思，他表示，全市已減少125公里的工業管線長度，99個里不會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。