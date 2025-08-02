2025音浪玩水節熱力引爆 連七日狂歡嗨翻后湖
「2025金寧！音浪玩水節」昨晚在金寧后湖海濱公園盛大開幕，活動從昨日起連續7天清涼登場，結合水陸設施、音樂派對、趣味競賽與戶外電影院，打造最High的夏日島嶼嘉年華，現場湧入大批民眾同歡，氣氛熱烈。
昨晚的開幕式由KDC舞團熱舞揭序，緊接著登場的「高壓水柱啟動儀式」氣勢磅礴，舞台兩側水柱沖天、搭配燈光音效交織，象徵今夏最強音浪正式引爆。晚間的主題派對「浪跡狂歡 Jungle Rave」火熱展開，HOT AFRICA道格拉斯、彤之燁火舞集與紅鼻子馬戲團接力演出，將海灘化身南洋風情樂園，高潮迭起。
「夏日趣味島」競賽同步開跑，首日登場的「矇眼敲西瓜」活動參賽者蒙眼旋轉出擊，趣味與技術兼具，吸引大批觀眾圍觀，現場笑聲連連。
縣府代理秘書長張瑞心、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金寧鄉長楊忠俊、立委陳玉珍服務處主任董志謀、縣府觀光處長許績鑫等多位地方官員與代表親臨現場，與民眾共度夏夜時光。
鄉長楊忠俊表示，「音浪玩水節」是一場專屬金寧的夏日狂歡，是屬於全體金門人的節慶文化。他邀請全台旅人放膽衝浪、盡情玩水，感受金門島嶼的熱情。
張瑞心指出，此活動不僅展現地方特色與年輕活力，更是全齡共享、觀光推廣與文化融合的重要平台。
金寧鄉代表會主席黃文欣則表示，「音浪玩水節」已成為金寧重要的年度品牌活動，感謝鄉公所團隊的用心規劃，也感謝鄉親與遊客熱情參與，展現了金寧鄉民的熱情與凝聚力。他希望這場節慶成為島嶼最強的觀光招牌，讓更多人愛上金門、認識金寧。
活動期間主打「音浪派對夜」、「水陸總動員」、「夏日趣味島」、「沙灘星光電影院」四大主題，天天玩水、夜夜狂歡。今日晚間的重頭戲「聲浪現場 Band Live」將由超人氣樂團「芒果醬」壓軸登場，聯手粗大Band與上山樂團，掀起下一波音樂浪潮。
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