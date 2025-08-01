中秋、雙十連假機票8月4日開搶 台金航線釋出近8萬座位

今年中秋及雙十節均為3天連假，交通部民用航空局規劃中秋節航空疏運期為10月3日(周五)至7日(周二)、雙十節航空疏運期為10月9日(周四)至13日(周一)，民航局宣布這兩個連假的台金管制航線訂位統一於8月4日（周一）上午9時起開放訂位，有需求的民眾，手刀要快。

金門縣觀光處表示，本次中秋節台金航線運能共提供424架次、39752個座位數；本次雙十節台金航線運能共提供408架次、37356個座位數。金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求即時增班。

縣府提醒鄉親及旅客，此次連假，於尖峰時段10月3日至5日、10月9日至11日台灣出發往金門方向，以及10月5日至7日、10月11日至13日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

已訂位旅客請於3日內完成開票（如8月4日訂位，需在8月6日前完成），以利航空公司掌握清艙狀況並安排加班機。若臨時無法搭乘，應主動聯繫航空公司取消訂位並依規定辦理退票。

縣府也提醒旅客事先訂妥機位，避免連假期間耗時候補，由於離島航班易受天候影響，請隨時關注氣象資訊，當日也應提早至機場報到，並攜帶身分證件順利搭機。