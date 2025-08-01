海委會舉辦海洋教師研習營 深化海洋教育理念

海委會海巡署今天表示，為深化海洋教育理念，7月30日至8月1日在澎湖舉辦「海洋教師研習營」，以實務課程與在地體驗雙軌進行，推動海洋意識在校園生根，引領教師走入、理解、善用海洋。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞表示，「海洋教師研習營」聚焦行政院「向海致敬」政策精神，涵蓋海洋文化、產業、科技與保育等多元面向，並由第八海巡隊巡防艇載運參加研習教師出海親身體驗「海上巡弋及實務觀摩」，實地感受海巡執勤的專業與艱辛。

澎湖科技大學教授李明儒、胡俊傑、莊明霖，以及中山大學海洋政策研究中心研究員陳偉恩等人，分別主講「台灣在地海洋文化特色與傳承」、「海洋產業與藍色經濟」、「台灣海洋科技產業現況與未來」與「海洋生態保育、救助及棲地保護」；金馬澎分署副分署長吳建冠也授課「海洋安全概說與實務」，深化教師對於海洋安全與守護海域工作的理解。

金馬澎分署表示，透過此次研習，不僅讓教師「知海、近海、進海」，也希望強化教師在教育現場中推廣海洋知識與價值的能力，進而啟發下一代認識台灣的海洋國家定位，海巡也持續與各界攜手推動海洋教育，不僅守護海疆的鋼鐵防線，更是連結海洋與社會的橋梁，讓台灣每一位孩子都能以海洋子民為榮，也看見在蔚藍國境線上的每一份守護與努力。