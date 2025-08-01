快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

海委會舉辦海洋教師研習營 深化海洋教育理念

中央社／ 澎湖縣1日電

海委會海巡署今天表示，為深化海洋教育理念，7月30日至8月1日在澎湖舉辦「海洋教師研習營」，以實務課程與在地體驗雙軌進行，推動海洋意識在校園生根，引領教師走入、理解、善用海洋。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞表示，「海洋教師研習營」聚焦行政院「向海致敬」政策精神，涵蓋海洋文化、產業、科技與保育等多元面向，並由第八海巡隊巡防艇載運參加研習教師出海親身體驗「海上巡弋及實務觀摩」，實地感受海巡執勤的專業與艱辛。

澎湖科技大學教授李明儒、胡俊傑、莊明霖，以及中山大學海洋政策研究中心研究員陳偉恩等人，分別主講「台灣在地海洋文化特色與傳承」、「海洋產業與藍色經濟」、「台灣海洋科技產業現況與未來」與「海洋生態保育、救助及棲地保護」；金馬澎分署副分署長吳建冠也授課「海洋安全概說與實務」，深化教師對於海洋安全與守護海域工作的理解。

金馬澎分署表示，透過此次研習，不僅讓教師「知海、近海、進海」，也希望強化教師在教育現場中推廣海洋知識與價值的能力，進而啟發下一代認識台灣的海洋國家定位，海巡也持續與各界攜手推動海洋教育，不僅守護海疆的鋼鐵防線，更是連結海洋與社會的橋梁，讓台灣每一位孩子都能以海洋子民為榮，也看見在蔚藍國境線上的每一份守護與努力。

教師 海巡署

延伸閱讀

海巡新艦陸續服役卻缺碼頭 明年不足11個泊位達高峰

有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

中國海警船連日擾金門水域 海巡：持續高強度監偵

海委會聯名農業部提藍碳方法學 獲環境部審議通過

相關新聞

中秋、雙十連假機票8月4日開搶 台金航線釋出近8萬座位

今年中秋及雙十節均為3天連假，交通部民用航空局規劃中秋節航空疏運期為10月3日(周五)至7日(周二)、雙十節航空疏運期為...

金沙鎮風獅爺APP開跑 抓寶首納入大嶝風獅爺引關注

金門金沙鎮年度代表性活動「高粱老街風獅爺文化季」正式開跑，鎮公所今天宣布推出升級版「尋找風獅爺APP」新版本，除了加入更...

強烈西南氣流影響 今日東港小琉球各航班提早收班

受強烈西南氣流影響海象不佳，考量航行安全，東港小琉球航線各航運公司今日均提早收班停航，明日則正常行駛。航運公司呼籲，旅客...

高雄氣爆11周年 陳其邁深夜偕罹難家屬緬懷故人「努力癒合傷痕」

今年是高雄氣爆11周年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思，他表示，全市已減少125公里的工業管線長度，99個里不會...

行人遭撞事故多 高雄導入LED行穿線？交局再評估

路口行穿線行人事故不斷，肇因之一是行穿線照明不足，高雄1名婦人今年2月某夜間通過無號誌路口行穿線時遭貨車撞倒身亡。民代認...

高雄路口行穿線事故多 議員籲「嵌入LED燈」提升辨識度

全台路口行穿線行人事故不斷，肇事原因之一為行穿線照明不足，釀駕駛不易注意，六都為此陸續設置「嵌入型LED行穿線」，透過照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。