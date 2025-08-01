金沙鎮風獅爺APP開跑 抓寶首納入大嶝風獅爺引關注

金門金沙鎮年度代表性活動「高粱老街風獅爺文化季」正式開跑，鎮公所今天宣布推出升級版「尋找風獅爺APP」新版本，除了加入更豐富的互動功能，並首度將一水之隔的福建大嶝地區3尊風獅爺也納入地圖標記，擴展風獅爺文化交流版圖，打造嶄新的兩岸文化交流體驗路線，擴大「風獅爺國際巡禮」的文化版圖。

金沙鎮公所表示，今年是「尋找風獅爺APP」推出以來的第9年，除了全面優化使用介面，考量到過往截止日前都有迷哥迷姐抓通宵，影響當地居民的作息，今年首創「每日限定蒐集時段」機制，每晚10點至翌日清晨5點暫停遊戲，避免擾民。遊戲任務完成後，參與者可預約兌換全新推出的第9款「官澳風獅爺」微型積木，另有月度挑戰與年底摸彩活動，鼓勵全民參與。

鎮長吳有家指出，金沙鎮擁有金門6成以上的風獅爺，僅官澳社區就有8尊、加上塘頭共10尊，是推廣風獅爺文化的最佳基地，今年更吸引對岸福建大嶝地區主動洽談文化交流合作，新增3尊當地風獅爺據點，並於APP中同步上線周邊旅遊、美食與交通資訊，期望打造跨域文化路線，讓使用者體驗「風獅爺國際巡禮」。

針對記者詢問在此兩岸關係持續緊張之際，納入大嶝地區風獅爺是否會引發政治聯想？金沙鎮公所低調表示，「文化歸文化」，這個APP去年有沖繩、今年加入大嶝風獅爺，單純就遊戲而已；吳有家也說，有大陸風獅爺加入這部分，有事先跟縣府報備，我們做的是文化交流，風獅爺是守護神，不分地域，希望這項活動也能吸引大陸客來參與，大家可以透過科技認識金門、走進金沙。

根據遊戲規則，兌換風獅爺積木的資格依身分別設有不同門檻，金門籍民眾需蒐集75尊一般風獅爺與14尊旅行風獅爺，台籍遊客需蒐集30尊一般風獅爺與3尊旅行風獅爺；至於國際旅客則需蒐集10尊一般風獅爺與2尊旅行風獅爺，其中「旅行風獅爺」為任務關鍵，每周僅隨機釋出4尊且不重複，錯過即需等候下一輪更新，建議參與者妥善規畫行程與蒐集節奏。完成任務後，即可透過APP預約兌換積木。

除積木外，11月起每月的月挑戰會隨機出現25尊風獅爺供民眾蒐集，蒐集完成後即可兌換限量精美風獅爺周邊小物，鎮公所也特別呼籲，玩家在蒐集風獅爺的同時，務必注意自身安全，避免邊走邊看手機造成意外。

實體活動部分，金沙鎮預告「2025高粱、老街、風獅爺文化季」主場活動將於9月27、28日盛大登場，地點位於沙美市區，屆時將匯集市集、美食、音樂、親子手作等豐富內容，邀請民眾在高粱飄香的季節走進老街，體驗金沙在地文化魅力。更多活動資訊請下載「尋找風獅爺APP」或關注臉書專頁「金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季」。