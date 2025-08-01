澎湖暑假好好玩 馬公、湖西親子活動2日同登場
澎湖暑假親子活動多，「馬公夏日童樂趴」與「湖西童玩嘉年華」都將於明天登場，要讓孩子們留下歡樂滿滿的回憶。
馬公市公所表示，「馬公夏日童樂趴」2日至17日於市公所後方草地舉行，活動內容豐富，今年有「電音之旅」、「搖滾飛車」、「人氣泡沫派對」及「巨無霸雙滑梯水池」等多樣遊具。
最大亮點為「澎湖意象海洋派對氣墊樂園」，將在地特色融入大型主題氣墊設計，展現馬公獨有的夏日童趣，並設有5組幼童專區氣墊遊具，採分齡管理，提升遊戲安全。現場也規劃市集專區，匯聚美食餐車與文創小物，打造午後至晚間的親子共享時光。
馬公市長黃健忠指出，去年首度推出「夏日童樂趴」，吸引5萬人次參與，成為澎湖暑期最受歡迎的親子活動之一。今年市公所團隊特地到文澳祖師廟祈福，期盼活動圓滿完成，為孩子們帶來美好的暑假回憶。
另外，「2025湖西童玩嘉年華」將於2日、3日兩天在林投公園登場，內容包含「親子樂園」、「童玩闖關區」、「華麗旋轉木馬」、「科普闖關區」等多元互動遊戲。此外，現場也規劃「小農市集」、「愛心義賣區」及「資源回收換好禮」等環保與公益活動，寓教於樂。
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