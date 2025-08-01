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金門風獅爺文化季開跑 廈門大嶝島加入尋獅之旅

中央社／ 金門1日電
金門縣金沙鎮公所1日舉行「2025高粱老街風獅爺文化季系列活動－尋找風獅爺APP」記者會，金門縣觀光處長許績鑫（左）、金沙鎮長吳有家（右）邀請民一起尋找風獅爺並完成指定任務，即可預約兌換新推出的「官澳風獅爺」微型積木。圖／中央社
金門縣金沙鎮公所1日舉行「2025高粱老街風獅爺文化季系列活動－尋找風獅爺APP」記者會，金門縣觀光處長許績鑫（左）、金沙鎮長吳有家（右）邀請民一起尋找風獅爺並完成指定任務，即可預約兌換新推出的「官澳風獅爺」微型積木。圖／中央社

2025金門金沙鎮尋找風獅爺APP活動今天開跑，民眾可在金門、日本沖繩及今年新增的中國廈門大嶝島透過APP尋找風獅爺，金沙鎮長吳有家說，盼旅客多認識風獅爺文化後，到金門最多風獅爺的金沙尋獅。

金沙鎮公所今天在金沙鎮官澳風獅爺前舉行「高粱老街風獅爺文化季系列活動－尋找風獅爺APP」活動記者會，金門縣觀光處長許績鑫、金沙鎮長吳有家等出席。

金沙鎮公所自2018年推出尋找風獅爺APP，民眾可透過APP內建的風獅爺圖鑑，以定位感應方式蒐集各地風獅爺；根據金沙鎮公所提供新聞資料，目前尋找風獅爺APP收錄金門縣百餘尊風獅爺與日本沖繩風獅爺據點，今年也首度跨海拓展至中國廈門大嶝地區，新增當地風獅爺地圖標記。

吳有家接受中央社記者採訪表示，目前APP在金門各地、日本沖繩都能使用，且隨著越來越多陸客到訪金門，這次尋找風獅爺APP也在廈門大嶝建置新的風獅爺，盼更多旅客在各地認識風獅爺文化後，也到金門最多風獅爺的東半島與金沙鎮尋獅。

吳有家也說，9月27、28日是風獅爺文化季主活動，將在金沙鎮沙美市區登場，活動有市集、美食攤位、音樂演出、親子手作體驗等內容，邀請金門民眾與各地遊客共襄盛舉。

金沙鎮公所透過新聞稿表示，民眾透過APP尋找風獅爺並完成指定任務門檻，即可預約兌換今年全新推出的第9款「官澳風獅爺」微型積木。鎮公所也指出，為兼顧玩家遊玩安全、遊戲趣味與居民作息，今年導入「每日限定蒐集時段」機制，於每日晚間10時至隔日凌晨5時無法遊玩蒐集。

鎮公所表示，詳細活動資訊可下載「尋找風獅爺APP」，並關注「金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季」臉書（Facebook）粉絲專頁。

金門 風獅爺

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