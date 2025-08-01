快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

馬管處北竿舉辦夏日音樂會　打造海洋觀光品牌

中央社／ 連江縣1日電

北竿鄉公所年度觀光活動「北竿海洋之旅」正進行中，馬祖國家風景區管理處9日晚間於北竿加碼舉辦夏日音樂會，邀請歌手林育羣等表演，搭配市集活動，盼打造海洋觀光品牌。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，攜手北竿鄉公所與連江縣政府交通旅遊局，於9日晚間舉辦「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」，由旭日音樂、重擊現實打擊樂團、MOMO家族泡芙姐姐、歌手林育羣等輪番演出，並搭配市集攤位及多項好康活動。

馬管處表示，活動串聯該處持續舉辦的「微光馬祖—青春島嶼嘉年華」，並融入永續旅遊與海洋保育理念。針對非設籍連江縣旅客，憑往返馬祖的機票或船票及身分證明，可領取「微醺闖關卡」，挑戰完成即可兌換限量市集消費券，讓遊客在海風與音樂陪伴下，度過馬祖夏日夜晚。

此外，民眾憑1至9日大坵賞鹿島際交通船票及身分證，即可於活動現場兌換限量Q版梅花鹿娃娃一只。

馬管處進一步說明，北竿鄉公所正舉辦為期4個月的「北竿海洋之旅」，包括假日市集、體驗海上划獨木舟與立槳的「舟遊北竿&SUP」、重現北竿漁村傳統文化的「牽罟嘉年華」，以多元活動帶領遊客深度感受北竿海洋魅力。

馬管處透過新聞稿強調，積極推廣海洋觀光活動，從「海上看莒光」、「海上看東引」繞島航班出發，延伸到陸地上音樂、美食與自然體驗，串聯島嶼視角與在地文化，結合生態，積極打造以海洋觀光為主力，全年皆宜的海島旅遊品牌。

馬祖 音樂會 國家風景區

延伸閱讀

一銀做公益 辦音樂饗宴

南竿閒置農地種金銀花推出商品 盼成馬祖新特色

向海致敬！ 馬管處攜手各界淨灘築沙雕共護馬祖

北竿鄉親車禍受傷 海巡逆風出勤協助醫療後送

相關新聞

高雄氣爆11周年 陳其邁深夜偕罹難家屬緬懷故人「努力癒合傷痕」

今年是高雄氣爆11周年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思，他表示，全市已減少125公里的工業管線長度，99個里不會...

行人遭撞事故多 高雄導入LED行穿線？交局再評估

路口行穿線行人事故不斷，肇因之一是行穿線照明不足，高雄1名婦人今年2月某夜間通過無號誌路口行穿線時遭貨車撞倒身亡。民代認...

高雄路口行穿線事故多 議員籲「嵌入LED燈」提升辨識度

全台路口行穿線行人事故不斷，肇事原因之一為行穿線照明不足，釀駕駛不易注意，六都為此陸續設置「嵌入型LED行穿線」，透過照...

創世屏東院設立19年 營運收支首度出現負300萬元

創世屏東院設立19年，屏東院長林湘華說，今年可能受到大環境不如預期，加上天災影響下，以往屏東會推出水果義賣，今年販售箱數...

非親生更深情 家扶寄養爸爸譚聖文陪伴13童…獲屏東縣模範父親

屏東家扶寄養家庭譚聖文、張靜宜夫妻10多年來無私陪伴13名寄養兒童成長，譚聖文獲選今年屏東縣模範父親，雖然跟妻子沒有親生...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。