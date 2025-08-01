馬管處北竿舉辦夏日音樂會　打造海洋觀光品牌

北竿鄉公所年度觀光活動「北竿海洋之旅」正進行中，馬祖國家風景區管理處9日晚間於北竿加碼舉辦夏日音樂會，邀請歌手林育羣等表演，搭配市集活動，盼打造海洋觀光品牌。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，攜手北竿鄉公所與連江縣政府交通旅遊局，於9日晚間舉辦「北竿馬鼻灣假日市集音樂會」，由旭日音樂、重擊現實打擊樂團、MOMO家族泡芙姐姐、歌手林育羣等輪番演出，並搭配市集攤位及多項好康活動。

馬管處表示，活動串聯該處持續舉辦的「微光馬祖—青春島嶼嘉年華」，並融入永續旅遊與海洋保育理念。針對非設籍連江縣旅客，憑往返馬祖的機票或船票及身分證明，可領取「微醺闖關卡」，挑戰完成即可兌換限量市集消費券，讓遊客在海風與音樂陪伴下，度過馬祖夏日夜晚。

此外，民眾憑1至9日大坵賞鹿島際交通船票及身分證，即可於活動現場兌換限量Q版梅花鹿娃娃一只。

馬管處進一步說明，北竿鄉公所正舉辦為期4個月的「北竿海洋之旅」，包括假日市集、體驗海上划獨木舟與立槳的「舟遊北竿&SUP」、重現北竿漁村傳統文化的「牽罟嘉年華」，以多元活動帶領遊客深度感受北竿海洋魅力。

馬管處透過新聞稿強調，積極推廣海洋觀光活動，從「海上看莒光」、「海上看東引」繞島航班出發，延伸到陸地上音樂、美食與自然體驗，串聯島嶼視角與在地文化，結合生態，積極打造以海洋觀光為主力，全年皆宜的海島旅遊品牌。