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澎湖秋瘋季系列活動　追風音樂燈光節8/29登場

中央社／ 澎湖縣1日電

觀光署澎湖國家風景區管理處推出「澎湖秋瘋季」系列活動之一的澎湖追風音樂燈光節，29日將登場，6場卡司堅強的演唱會和「光島盛典」光影互動科技與藝術燈飾，盡享秋季獨有的盛大饗宴。

2025澎湖追風音樂燈光節活動，今天由觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、民進黨縣議員呂黃春金及民航站主任邱永昇等人共同啟動，宣佈自8月29日登場，今年以「海島樂園」為主題，串聯音樂、燈光藝術、旅遊與優惠4大主軸，打造澎湖秋季最強觀光活動品牌。

郭振陵表示，澎湖秋瘋季今年邁入第10屆，已成為澎湖秋冬旅遊的代表活動，今年的系列活動中，除了常態的旅遊外、澎湖沙灘狂想曲、澎湖追風音樂燈光節、自行車跳島嘉年華與菊島澎湖跨海馬拉松等都將陸續推出，讓遊客下半年體驗澎湖最具感動的海島驚喜。

澎湖追風音樂燈光節共有6場演唱會，除8月29日和30日連2天的演唱外，至9月26日的每週五在馬公觀音亭盛大舉辦，包括韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等實力藝人接力開唱，卡司陣容堅強，是歷年之最。

以「光島盛典」為主題的光影互動科技與藝術燈飾秀，則自29日至11月2日止在觀音亭園區展出，展演以「光與島」為靈魂，將「光」作為媒介行銷澎湖「菊島」，展出有海島歌聲、虎嶼之瞳、風翼時約、時代記憶、菊島浪客、菊島敘事、海上的花、海汐逐光、味獻、光影步道與留聲留生等12大展區，打造出最具澎湖在地特色的光感樂園。

澎管處表示，適逢澎湖秋瘋季10週年，除了音樂表演與燈光藝術展演外，活動期間還推出「秋瘋好禮四重送」活動，整合食、宿、遊、購、行5大主題，活動期間特約商家有限定優惠、天天集點抽驚喜、週週現場抽好禮、月月登錄抽大獎等活動，獎項總價值超過新台幣100萬元的夢幻逸品，歡迎民眾一起「聽音樂、賞燈光、遊海島、抽好禮」的一站式秋季旅行體驗。

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