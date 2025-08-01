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高雄氣爆11周年 陳其邁深夜偕罹難家屬緬懷故人「努力癒合傷痕」

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
今年是高雄氣爆11週年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
今年是高雄氣爆11週年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

今年是高雄氣爆11周年，市長陳其邁昨夜不忘前往氣爆紀念公園追思，他表示，全市已減少125公里的工業管線長度，99個里不會再有工業管線經過，降低超過43萬人的潛在風險。

近日豪雨成災，山區重創，陳其邁昨天冒雨赴山區勘災，深夜趕回市區，與罹難者家屬及傷者一起追思八一氣爆事件亡故者。他表示，11年前的那個夜晚，他與所有高雄人仍然牢牢記得。此後每一年7月31日，一束鮮花、一盞燭光，他與家屬及傷者，在紀念公園靜靜追思。

2014年7月31日深夜11時55分至8月1日凌晨，高雄發生嚴重的石化氣爆炸事件，造成32人死亡、321人受傷。

陳其邁指出，事發後，市府成立管線安全辦公室（OPS），結合AI技術強化監測與應變能力，365天、24小時全天候即時掌握狀況；同時推行石化管線遷移工程，減少125公里的工業管線長度，有99個里不會再有工業管線經過，降低超過43萬人的潛在風險。

他並表示，在陪伴傷者與家屬的災後照顧與重建計畫中，高市府已執行62項，另有9項長期計畫仍在進行中。「努力癒合傷痕，就是高雄精神，我們不會忘記那一個夜晚，這座城市會更堅強、更團結、更勇敢地繼續前行」。

氣爆 陳其邁 石化管線

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