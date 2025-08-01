行人遭撞事故多 高雄導入LED行穿線?交局再評估

路口行穿線行人事故不斷，肇因之一是行穿線照明不足，高雄1名婦人今年2月某夜間通過無號誌路口行穿線時遭貨車撞倒身亡。民代認為，六都已陸續設置嵌入型LED行穿線，夜晚自主亮燈，提升行人辨識度，近年還進化成路口投影式紅綠燈，警示路過車輛，但高雄市仍未試辦，進度緩慢。

交通局表示，各縣市的照明地燈並非法定交通設施，且依行人穿越道照明標準，行穿線照明度應避免對駕駛人產生眩光，經評估，行穿線照明仍以路燈為宜。且現行道路標線塗料含玻璃反光材質，路燈照射下可提升夜間辨識度。若設地面型燈具，機車壓過時恐會打滑摔車，有鑑於此，高市將持續觀察其他縣市試辦成效，再評估是否導入。

高雄鳳山區新富路今年2月曾發生婦人通過行穿線時遭貨車撞倒身亡。三民區建興路今年3月也有輛休旅車左轉時撞飛行穿線上的女子。民眾表示，夜晚過馬路，行穿線若能增加亮度，走起來更安心。

六都相繼導入嵌入型LED行穿線，新北市先在新店、板橋增設2款LED行穿線，光源不足時燈條會自動閃爍或亮燈，提醒駕駛減速。台中則在行穿線埋設發光崁燈，燈座會和行人號誌連動變色，提升行人夜間能見度，去年更推出投影式紅綠燈，能在行穿線前投射和交通號誌同步的紅、綠色光條。

議員張博洋認為，高雄有些路口沒裝號誌，行人夜晚或雨天穿越時不容易被辨識，易發生事故。建議高市府在重要交通路口也能導入照明地燈技術，或在行穿線設置嵌入式LED地燈，夜間指引行人安全通行。