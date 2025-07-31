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台電屏東區處新任處長仇忠明今上任 從基層升任主管

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
新任台電屏東區處長仇忠銘宣誓就任。記者劉星君／翻攝
新任台電屏東區處長仇忠銘宣誓就任。記者劉星君／翻攝

台電屏東區處今天下午舉行新、卸任處長交接典禮，原任處長饒祐禎升任台電配電處處長，屏東區處長由台東區處長仇忠銘接任。

原處長饒祐禎在屏東任內推動「小琉球22.8kV系統改壓工程」，也是台電首宗離島改為22.8kV電壓供電工程，任內成立「恆春巡修班」，整合恆春地區4個服務所設備資源，提供恆春地區更穩定的供電。

下午舉行交接典禮，縣長周春米、立委徐富癸、縣府各局處、台灣區電氣公會、中華民國太陽光電同業公會、屏東縣新聞記者公會、台糖屏東區處、台電鄰近區處等各級長官蒞臨觀禮。

周春米致詞說，感謝饒處長在屏東2年多，對屏東穩定供電及強化電網韌性的努力付出，在丹娜絲颱風期間屏東搶修恢復供電後，人員支援嘉南地區搶修作業，縣府特別致贈160盒沙琪瑪禮盒，慰勞台電屏東區處辛苦搶修的同仁。

立委徐富癸表示，他身為屏東選出立委，深知鄉親對供電品質的關心，期許台電延續這份使命感，與地方攜手合作，讓屏東的每個民眾都能感受到穩定、可靠、有溫度的服務。

監交人台電處長黃銘宏表示，卸任處長饒祐禎在屏東表現優異，推動「小琉球22.8kV系統改壓工程」不遺餘力，是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程。另外也成立「恆春巡修班」，整合恆春地區4個服務所設備資源，提供恆春地區更優質的服務及更穩定的供電。

新任處長仇忠銘民國79年進入台電服務，由基層升任主管，歷任宜蘭區處副處長、桃園區處副處長、業務處副處長及台東區處長等，資歷完整，具豐富實務及管理經驗。

卸任處長饒祐禎說，同仁們除經歷小犬、凱米、山陀兒及康芮颱風嚴峻搶修考驗，今年7月丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，支援其他區處搶修工作，不遺餘力發揮「台電一家人，有代誌做夥擔」的精神。

仇忠銘說，未來持續努力，提供國境之南的鄉親穩定供電及有感服務。

台電屏東區處今下午舉行新、卸任處長交接典禮，典禮結束後大合照。記者劉星君／翻攝
台電屏東區處今下午舉行新、卸任處長交接典禮，典禮結束後大合照。記者劉星君／翻攝
台電屏東區處卸任處長饒祐禎（左）、監交人配電處長黃銘宏（中）、新任處長仇忠銘（右）。記者劉星君／翻攝
台電屏東區處卸任處長饒祐禎（左）、監交人配電處長黃銘宏（中）、新任處長仇忠銘（右）。記者劉星君／翻攝

台電 屏東縣 丹娜絲颱風

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