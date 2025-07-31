澎湖推社區總體營造 鼓勵提案實踐「菊島綠活」
澎湖縣府致力推動社區總體營造，今年度輔導計畫以「淨零樂造。菊島綠活」為主題，鼓勵社區發揮創意提案，即日起開放報名至8月15日，入選社區將可獲得補助經費。
為使社區及民眾了解今年度「景觀總顧問暨社區規劃師駐地輔導計畫」內容與核心，澎湖縣政府今天舉行啟動說明會，並邀請去年榮獲金、銀、銅賞的龍門、菓葉及青螺3個社區共襄盛舉，鼓勵社區發揮創意踴躍提案，共創永續家園。
澎湖縣長陳光復表示，縣府長年致力推動社區總體營造，結合海島特色，打造具有地方魅力的社區空間。自民國95年起，縣府積極辦理社區規劃師培育，至今已培訓314名社區規劃師，並透過規劃師的駐地輔導與深耕推動，由下而上改善社區空間環境。
陳光復指出，今年度計畫以「淨零樂造。菊島綠活Young Island」為主題，期望全面提升澎湖環境景觀，並實踐SDGs永續低碳島嶼的國家發展願景。他表示，目前多數活動中心採鋼筋混凝土建造，面對缺工與原物料上漲等挑戰，縣府正研議改採鋼構方式，搭配太陽能光電，不僅能節省建築成本，也可兼顧美觀與永續，實踐淨零碳排願景。
縣府建設處表示，此次計畫共分成「景觀總顧問」與「社區規劃師駐地輔導」兩部分。為鼓勵社區發揮創意進行提案，今年度澎湖縣社區空間營造競賽開跑，即日起開放報名至8月15日截止，入選社區可獲得補助經費，初階型20萬至30萬元、進階型30萬至50萬元、創生型30萬至60萬元、淨零綠生活型30萬至60萬元。
另為協助提案社區了解競賽暨培訓課程內容，澎湖縣政府將在8月3日舉行說明會
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