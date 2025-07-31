影／金門文化局攜手社區推普渡燈 瓊林重現萬家燈火

農曆七月將至，為推廣金門特有的無形文化資產「普渡燈」習俗，金門縣文化局特別向文化部文化資產局申請補助，辦理「金門縣無形文化資產普渡燈推廣維護計畫」，由瓊林社區發展協會承辦，今天下午在瓊林聚落的老閩宅民宿舉行，透過DIY彩繪普渡燈，喚起民眾對傳統習俗的重視，吸引不少民眾參與，民眾都說，「普渡燈也能DIY」超有創意。

普渡燈是金門獨有的民間信仰形式，每年農曆七月初一開始，家家戶戶門口會懸掛一盞燈，為無人奉祀的孤魂滯魄點亮回家的光。隨著現代建築發展與生活型態轉變，這項充滿人文關懷的傳統正逐漸式微。此次計畫選擇縣內唯一具聚落文化資產身分的瓊林村為示範點，結合閩南建築風貌，辦理教育推廣及實作體驗，期望重現「萬家燈火」的人文景象。

文化局長陳榮昌表示，在華人社會，農曆七月普渡活動常見，但普遍以廟宇為主，唯金門至今仍保有家戶懸掛普渡燈的習俗，是難得的文化資產。他強調，普渡燈代表金門人敬天愛人的信仰，也是傳承先民慈悲精神的象徵，希望透過這次計畫，推動文化保存，也讓更多人了解金門這份獨特的文化記憶。

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝指出，這次計畫能順利推動，要感謝文化局及縣議員蔡其雍協助爭取經費，新版普渡燈由金湖鎮代表會主席蔡乃靖協助設計改良，整體結構更加人性化且容易組裝，更貼近現代生活需求。蔡懷芝說，等到農曆七月，瓊林與小徑聚落的住戶都將掛上新款普渡燈，整個社區會顯得特別溫馨與有文化氛圍。

新版普渡燈也融入更多藝術與象徵元素，包括白雲、蓮花、竹子等圖案，並搭配瓊林書法家蔡阿明親筆寫的對聯文字，透過雕刻拓印技術轉印至壓克力板，供參與民眾手繪與拼裝，讓傳統習俗更具創意與參與感。