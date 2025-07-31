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三總澎湖分院辦安寧義賣 所得捐作照護專款

中央社／ 澎湖縣31日電

三總澎湖分院今天在院區舉辦「安寧療護聯合義賣活動」，以嘉年華會形式登場，義賣所得全數作為安寧照護基金專款專用，協助安寧患者獲得更多照護資源。

今天「安寧療護聯合義賣活動」由院長胡曉峯在醫療大樓1樓敲響愛心鑼揭開序幕，現場氣氛熱鬧，共有中華大悲法藏佛教會等近20家在地單位響應，販售品項包括手作麵包、咖啡、二手書籍雜誌、手工飾品、日常用品、食品及剪髮服務等。朝陽社區媽媽舞蹈團、澎湖箏樂團等也在現場演出，為義賣活動增添溫馨氛圍，傳遞對安寧患者的關懷與支持。

三總澎湖分院表示，短短半天的義賣活動共籌得新台幣11萬692元，其中包含善心人士捐款2萬3000元，義賣所得全數納入安寧照護基金，專款專用，期望能為安寧照護注入更多資源與溫暖。

義賣 澎湖 患者

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