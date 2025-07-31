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視察3鄉鎮治水工程 屏東縣長周春米：爭取資源提升設施

中央社／ 屏東縣31日電

受西南氣流影響，屏東縣連日豪雨。屏東縣長周春米今天前往萬丹鄉、潮州鎮、內埔鄉視察進行中的治水工程，她表示，將配合行政院治水預算，持續盤點全縣治水工程。

中央氣象署今天針對屏東發布豪雨特報，為應對夏季汛期接連豪雨，周春米率工務處、水利處前往萬丹鄉、潮州鎮、內埔鄉視察治水工程。

周春米表示，進入夏季汛期，颱風、西南氣流、午後雷陣雨等接連來襲，不要淹水是民生需求，感謝總統賴清德對屏東治水工程支持，將約新台幣30億元經費放入前瞻預算，相關防水工程已發揮成效，將持續盤點全縣治水工程，爭取更多中央資源，提升地方生活機能、基礎設施。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，周春米首站來到萬丹鄉屏53線，視察去年遭凱米颱風破壞溝牆。工務處推動「屏53線0K+560~0K+850道路及排水災後復建工程」，第1期工程下月完工、第2期設計中，屆時將能徹底解決淹水問題。

隨後，周春米到潮州鎮巡視「民治溪排水工程」（茂林橋4K+252~泗林橋含橋梁改建）。傳播處指出，此工程經費逾1億1742萬元，延續前期河道整治效益，提升河道通洪能力，完工後可承受24小時累積雨量400毫米不會溢堤，工程原預計8月上旬完成，接連遇雨略有延宕。

傳播處表示，中林排水長期困擾內埔鄉，包括屏東科技大學、中林村民眾。中林排水治理工程已完成第1、2期工程，第3期施工中，初步顯著改善中林地區淹水情形；第4期發包中，將新建渠道銜接至龍泉村，完整中林排水系統，屆時龍泉村、中林村、老埤村將受惠，消滅地區水患，預計2027年底全部完工。

傳播處提及，「龍頸溪排水改善工程（8k495~8K735）-內埔橋橋梁改建」已動工，施作進度超前，預計採箱涵橋型式改建，並將橋梁由7公尺拓寬至13公尺，增加通洪斷面，降低淹水潛勢，因位於鬧區一帶，周春米指示，希望於明年春節前完工。（編輯：李淑華）

治水 周春米

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