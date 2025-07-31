快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄路口行穿線事故多 議員籲「嵌入LED燈」提升辨識度

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台中市在北區一處路口試辦投影式紅綠燈，將光影投射在地面上，並與交通號誌連動變色。圖／翻攝自台中市交通局網頁
台中市在北區一處路口試辦投影式紅綠燈，將光影投射在地面上，並與交通號誌連動變色。圖／翻攝自台中市交通局網頁

全台路口行穿線行人事故不斷，肇事原因之一為行穿線照明不足，釀駕駛不易注意，六都為此陸續設置「嵌入型LED行穿線」，透過照明設備自主在夜晚亮燈、閃爍，提升行人辨識度，近年還進化成路口「投影式紅綠燈」，投射地面的紅綠燈光能大大警示路過車輛，但高雄市目前皆仍未試辦，市議員認為進度緩慢。

高雄市去年行人路口事故達736件，造成20人死亡、713人受傷。鳳山區新富路今年2月發生婦人通過無號誌路口的行穿線時，遭未注意的貨車撞倒輾過死亡：三民區建興路今年3月也發生一輛白色休旅車左轉時，未注意車前狀況，當場撞飛行穿線上的一名女子。

高市議員張博洋表示，巷弄路口若沒有三色號誌但畫設行穿線，行人在晚上或雨天視線不良時穿過，會使駕駛不易辨識，為提升夜間行人辨識度，建議在重要交通路口導入照明地燈技術，在行穿線上設置「嵌入式LED地燈」，夜間自動亮燈，指引行人通行路徑，並提醒駕駛注意行人優先。民眾也表示行穿線增加亮度，走起來更安心。

新北市2018年在新店區、板橋區增設2款「地面型LED行穿線」，行穿線前後端的LED燈條在光源不足時會自動閃爍或感應亮燈，提醒兩側駕駛人減速。

台中市也在同年推出行穿線埋設「紅綠燈崁燈」，行穿線埋設發光崁燈，燈座會和行人號誌燈同步變換紅、綠兩色，提升行人夜間能見度，也提醒車輛減速慢行，且崁燈埋設地面，高度與地面齊平，不影響行人和車輛正常通行，踩上去不打滑，不怕雨水浸泡及烈日曝曬。

台中市更在去年推出「發光嵌燈2.0」投影式紅綠燈，在行穿線前投射和交通號誌同步的紅色、綠色光條，讓公車、汽車駕駛人在夜間行駛時，從地上的紅綠燈光影，注意到有行人穿越人行道。台南市2021年先在行穿線兩端埋設發光嵌燈，去年也跟進採用號誌投影燈。

高市交通局表示，目前各縣市試辦的照明地燈，並非交通部所頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」法定交通設施，且依據交通工程規範的「行人穿越道照明標準」，行人穿越道照度應符合垂直照度需求，並避免對駕駛人產生眩光，因此經評估，行人穿越道照明仍以路燈為主較適宜。

交通局表示，現行行人穿越道標線已使用含玻璃反光材質之標線塗料，結合路燈照明，可有效提升夜間辨識度，而地面照明燈設施必須考量機車行車安全問題，目前機車輪胎胎紋尚欠缺強制汰換規範，壓過地燈恐有打滑摔車疑慮，高市將持續觀察其他縣市試辦成效，並審慎評估其安全性、實用性及維護成本後，再決定是否推動。

新北市為提升行人通行標線夜間可視性，於新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向及板橋區新府路市民廣場停車場出口處設置「LED行穿線」。圖／翻攝自新北市交通局網頁
新北市為提升行人通行標線夜間可視性，於新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向及板橋區新府路市民廣場停車場出口處設置「LED行穿線」。圖／翻攝自新北市交通局網頁
新北市為提升行人通行標線夜間可視性，於新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向及板橋區新府路市民廣場停車場出口處設置「LED行穿線」。圖／翻攝自新北市交通局網頁
新北市為提升行人通行標線夜間可視性，於新店區新店路捷運新店站前往碧潭風景區方向及板橋區新府路市民廣場停車場出口處設置「LED行穿線」。圖／翻攝自新北市交通局網頁

行人 紅綠燈

延伸閱讀

年度最狂電車盛事 「百 GO 夜行」首度移師高雄

公車司機未禮讓行人辯「陽光刺眼沒看到」 法官斥：應隨時準備好墨鏡

良醫遇劫 交通局拍板路段增2庇護島、行穿線退縮

欣欣客運撞死乳癌名醫 其他業者感嘆：酸言酸語「大可休矣」

相關新聞

創世屏東院設立19年 營運收支首度出現負300萬元

創世屏東院設立19年，屏東院長林湘華說，今年可能受到大環境不如預期，加上天災影響下，以往屏東會推出水果義賣，今年販售箱數...

高雄路口行穿線事故多 議員籲「嵌入LED燈」提升辨識度

全台路口行穿線行人事故不斷，肇事原因之一為行穿線照明不足，釀駕駛不易注意，六都為此陸續設置「嵌入型LED行穿線」，透過照...

非親生更深情 家扶寄養爸爸譚聖文陪伴13童…獲屏東縣模範父親

屏東家扶寄養家庭譚聖文、張靜宜夫妻10多年來無私陪伴13名寄養兒童成長，譚聖文獲選今年屏東縣模範父親，雖然跟妻子沒有親生...

金門人口首見負成長 民代籲推政策白皮書對症下藥

金門縣面臨前所未有的人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，今年更首度轉為負成長...

金門人口負成長 民代促推留才措施

金門縣面臨人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，2025年更首度轉為負成長，為...

青年國際沙龍首登場 法國插畫家從台灣日常生活找靈感

法國插畫家克里斯多福・博伊德，以外籍人士視角在高雄巷弄騎樓間找尋靈感，用畫筆記錄台灣獨特的日常景象，昨天他受邀出席高市青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。