高雄路口行穿線事故多 議員籲「嵌入LED燈」提升辨識度

全台路口行穿線行人事故不斷，肇事原因之一為行穿線照明不足，釀駕駛不易注意，六都為此陸續設置「嵌入型LED行穿線」，透過照明設備自主在夜晚亮燈、閃爍，提升行人辨識度，近年還進化成路口「投影式紅綠燈」，投射地面的紅綠燈光能大大警示路過車輛，但高雄市目前皆仍未試辦，市議員認為進度緩慢。

高雄市去年行人路口事故達736件，造成20人死亡、713人受傷。鳳山區新富路今年2月發生婦人通過無號誌路口的行穿線時，遭未注意的貨車撞倒輾過死亡：三民區建興路今年3月也發生一輛白色休旅車左轉時，未注意車前狀況，當場撞飛行穿線上的一名女子。

高市議員張博洋表示，巷弄路口若沒有三色號誌但畫設行穿線，行人在晚上或雨天視線不良時穿過，會使駕駛不易辨識，為提升夜間行人辨識度，建議在重要交通路口導入照明地燈技術，在行穿線上設置「嵌入式LED地燈」，夜間自動亮燈，指引行人通行路徑，並提醒駕駛注意行人優先。民眾也表示行穿線增加亮度，走起來更安心。

新北市2018年在新店區、板橋區增設2款「地面型LED行穿線」，行穿線前後端的LED燈條在光源不足時會自動閃爍或感應亮燈，提醒兩側駕駛人減速。

台中市也在同年推出行穿線埋設「紅綠燈崁燈」，行穿線埋設發光崁燈，燈座會和行人號誌燈同步變換紅、綠兩色，提升行人夜間能見度，也提醒車輛減速慢行，且崁燈埋設地面，高度與地面齊平，不影響行人和車輛正常通行，踩上去不打滑，不怕雨水浸泡及烈日曝曬。

台中市更在去年推出「發光嵌燈2.0」投影式紅綠燈，在行穿線前投射和交通號誌同步的紅色、綠色光條，讓公車、汽車駕駛人在夜間行駛時，從地上的紅綠燈光影，注意到有行人穿越人行道。台南市2021年先在行穿線兩端埋設發光嵌燈，去年也跟進採用號誌投影燈。

高市交通局表示，目前各縣市試辦的照明地燈，並非交通部所頒「道路交通標誌標線號誌設置規則」法定交通設施，且依據交通工程規範的「行人穿越道照明標準」，行人穿越道照度應符合垂直照度需求，並避免對駕駛人產生眩光，因此經評估，行人穿越道照明仍以路燈為主較適宜。