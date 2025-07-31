金門獅子會、木蘭獅子會慰勞消防英雄 捐物資表達感謝

國際獅子會300A2區第11專區第22分區金門獅子會與金門木蘭獅子會，昨日上午在金門縣消防局舉辦慰勞活動，捐贈100箱飲料與100箱礦泉水，提供給消防人員平時救災使用，向長期辛勞的消防同仁致上最高敬意。

金門地區的獅友因應號召共襄盛舉，現場有金門獅子會會長石惠美、金門木蘭獅子會會長林淑珍、第11專區主席黃景麗、第22分區主席楊雅惠、區駐金門總監特別顧問許金玉、金門文化推廣委員會主席洪慧玉、金門木蘭獅子會創會會長洪玉珍、金門縣議會議員王國代、金城鎮鎮民代表會副主席蘇碧浯、及金門防災士協會理事長顏少棠等人，率眾多獅友共同參與。

兩位會長表示，消防人員為保障民眾生命財產安全在工作中面臨各種風險，時刻堅守崗位、不分晝夜執行任務，這樣的無私與奉獻，獅子會為了表達對他們致敬與感謝，而發起此活動，希望能讓消防人員感受到獅子會的支持。

楊雅惠也表示，消防人員在保護民眾生命財產安全的第一線，經常面對高風險與高壓力的環境，不分日夜、全力以赴，令人敬佩，希望透過這項行動，讓他們感受到社會的關懷與支持。

她也表示，獅子會秉持服務社會的宗旨，致力於關懷各行各業默默付出的人。消防人員是社會安全的守護者，他們的無私奉獻是我們學習的榜樣。我們希望未來能持續透過具體行動，支持第一線人員。

金門縣消防局長呂英華代表接受捐贈，並感謝獅子會長期關注公共安全與民間力量的投入。他指出，在酷熱天氣下，民間這樣的支援不僅補充實質物資，更是精神上的鼓舞，這份來自社會的肯定，將成為消防人員持續努力的動力，我們會更加堅守崗位，守護金門鄉親的安全。