創世屏東院設立19年 營運收支首度出現負300萬元

創世屏東院設立19年，屏東院長林湘華說，今年可能受到大環境不如預期，加上天災影響下，以往屏東會推出水果義賣，今年販售箱數驟減一半以上，今年至6月為止，屏東院營運收支首度出現衰退近300萬元，也是她工作23年來以來面臨的一大危機。

林湘華說，屏東院特別大，以往遇到疫情，即便不景氣，收支都還能勉強平衡，創世仍舉辦義賣與守護天使方案，照顧長期臥床會面臨許多困難，雖然今年面臨負300萬元，先考量仍是以服務對象為主。

營養師輕食創辦人江欣樺、美林達建設公司董事長王吉明，今分別捐贈41.5萬元與17.5萬元，共59萬元，用來購買自動翻身床、等離子消毒殺菌機、減壓脂肪墊等設備捐贈給創世屏東院，提升安養院照護效能與院民生活品質。王吉明說，企業善盡社會責任。

營養師江欣樺是第4年擔任創世屏東院「尋找守護天使」計畫愛心大使，他說，透過設備協助植物人翻身，除能更有效預防臥床壓傷，保護植物人的安全，也能減少護理人員工作傷害，呼籲大家一起發揮影響力，加入定期捐款，讓植物人照護資源穩定，成為他們生命守護者。

創世屏東院指出，每名植物人每月平均花5至7萬，現階段安養53名植物人，到宅服務70名植物人及重度臥床老人，所需經費龐大。