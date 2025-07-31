非親生更深情 家扶寄養爸爸譚聖文陪伴13童…獲屏東縣模範父親

屏東家扶寄養家庭譚聖文、張靜宜夫妻10多年來無私陪伴13名寄養兒童成長，譚聖文獲選今年屏東縣模範父親，雖然跟妻子沒有親生子女，他以溫柔堅定的父愛，為寄養童搭建溫暖安全的避風港。

51歲的譚聖文與妻子張靜宜是虔誠的基督徒，兩人從2014年起成為屏東家扶的寄養家庭。在經濟與生活穩定後，我決定將時間投注在有意義的事情上。初期因需照顧長輩，譚聖文一度猶豫是否投入寄養服務，但在參加屏東家扶舉辦的說明會後怕深受感動，與妻子一同接受寄養家庭訓練，開啟了擔任寄養家庭的旅程。

「從沒想過自己能當爸爸，但寄養童的信任與笑容，是我最大的成就感。」譚聖文說。他每天陪寄養童運動、閱讀、遊戲，晚上講故事、做晚安禱告，這些看似平凡的日常，卻深深滋養寄養童的安全感與歸屬感。

譚聖文特別記得一名患有過動症的寄養男孩，曾因行為被學校及社區誤解，甚至遭到抗議，但夫妻倆未曾退縮。他們透過運動幫助孩子釋放情緒，陪他練習腳踏車、打棒球，最終孩子獲得國外家庭收養，在人生的新頁中展翅飛翔。多年後，他夢見孩子開心玩耍的模樣，會有思念與欣慰交織的淚光。

除了情感陪伴，譚聖文也關心寄養童的學習與成長。他鼓勵寄養童閱讀、唱歌，並擔任學校課後班志工，協助寫功課、互動教學，以身作則傳遞價值觀與責任感。他也用幽默與創意建立親子連結，曾對青春期寄養少年唱歌表達心意：「你是我的寶，一直為你感動驕傲。」那份真誠，即使靦腆的寄養少年也能深刻感受。

面對孩子的情緒、學習或行為問題，夫妻總是共同討論、互相支持。他們陪孩子拜訪校長老師、事前認識學校，甚至準備小禮物為孩子奠定社交基礎。也曾有孩子從需服藥、持有身障資格，進步到不再需要藥物治療，這些改變都是他們用心陪伴的成果。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，「譚爸爸雖沒育有子女，卻用滿滿的愛與耐心，成為13名寄養童的父親。他是寄養家庭中溫柔而堅定的典範，讓孩子重新相信家庭與關愛。」

黃淑玲說，譚聖文的故事讓大家看見，父親不只是一種身分，更是一種選擇與行動。雖然不是孩子的生父，卻用無私的愛填補缺口，照亮孩子人生的路，是孩子一生中最難忘的記憶。