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金門人口首見負成長 民代籲推政策白皮書對症下藥

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在少子化的浪潮下，金門人口出現負成長，金門兒童遊樂設施遍布各村里，假日或傍晚都可看到小朋友在玩，但每年的出生率還是持續下降。記者蔡家蓁／攝影
在少子化的浪潮下，金門人口出現負成長，金門兒童遊樂設施遍布各村里，假日或傍晚都可看到小朋友在玩，但每年的出生率還是持續下降。記者蔡家蓁／攝影

金門縣面臨前所未有的人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，今年更首度轉為負成長，為-0.130%。設籍人口維持13.9萬人左右，實際常住僅約6、7萬人，人口外移與新生兒銳減成結構性問題，民代籲縣府應思考金門人口暨人才政策白皮書，提出具吸引力與實用性留才措施。

縣府指出，設籍人口一度因小三通政策快速增長，2023年底達14萬4149人，但「籍在人不在」現象明顯，許多戶籍設於金門，實際住台灣本島，縣府為落實人籍合一，每逢選舉與檢警啟動戶籍清查，對「一址多戶」、「共同事業戶內異常人口」等類型加強管理，確保人口統計與福利資源合理分配。

除戶籍問題外，縣府分析，人口轉為負成長與中央2024年推動房屋稅2.0新制有關，納稅義務人改採全國總戶數計算差別稅率，不少原來為了「家戶配酒」設籍在金門者，為避重稅將戶籍遷出，加上少子化衝擊，人口流失明顯。

內政部資料顯示，金門2022年新生兒856人，2023年減為721人，2024年僅707人，今年到目前只有300多人。

議員王秀玉指出，金門65歲以上人口達17.2%，進入高齡社會，20至39歲育齡人口僅24%，年輕人口大量外流、生育率連年下探，縣府推動的0至6歲縣府養政策成效不彰，呼籲應檢討育兒津貼生育補助金額，進一步提高誘因。

社會處回應，金門生育補助每胎2萬元，育兒津貼每月5千至7千元，另有托育補助與就學補助措施，近期已研議是否調高生育補助，在113學年度增設5班2歲幼幼專班，全縣將設置16班、提供256名幼兒托育空間，力求打造「幼有所養」的友善育兒環境。社會處長黃雅芬強調，育兒政策絕非口號，是金門未來競爭力的關鍵。

議員董森堡呼籲，應統整現有分散在各局處的青年與人口政策，提出一部具前瞻性的「金門人口暨人才政策白皮書」，釐清中長期策略。

金寧李姓民眾表示，許多金門人仍保留戶籍，是對故鄉的認同而非僅為避稅；他認為應正視少子化才是問題根源，地方政府與中央應共同打造「願生、敢養」的社會環境，並思考如何吸引年輕人返鄉、台灣學生定居。

在少子化的浪潮下，金門人口出現負成長，每年出生率遠低於死亡率，形成「生不如死」現象，成為一個警訊。記者蔡家蓁／攝影
在少子化的浪潮下，金門人口出現負成長，每年出生率遠低於死亡率，形成「生不如死」現象，成為一個警訊。記者蔡家蓁／攝影

金門 生育補助 育兒津貼

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