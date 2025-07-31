青年國際沙龍首登場 法國插畫家從台灣日常生活找靈感

法國插畫家克里斯多福・博伊德，以外籍人士視角在高雄巷弄騎樓間找尋靈感，用畫筆記錄台灣獨特的日常景象，昨天他受邀出席高市青年局主辦「青年國際沙龍」首場講座，分享創作歷程與文化觀察，吸引不少青年參與，在跨國視角下重新看見自己的生活樣貌。

克里斯長年旅居高雄，曾為2025年「法國生活節」繪製主視覺，他以手繪插畫風格見長，擅長描繪城市風景與日常人物，尤其對台灣街頭文化深感興趣。

他在講座中展示多幅創作，包括描繪傳統早餐店、熱炒攤、摩托車縱橫街角，甚至還有一張描繪婆婆在廟前遛鳥插圖，引起現場青年笑聲連連。

他說自己剛到台灣時語言不通、文化震撼，但正因如此，更用心觀察每一個細節，他認為語言不是唯一的溝通方式，圖像就是他與世界對話的語言。

克里斯展示「台式早餐」畫作，畫中早餐店沒有華麗裝潢，但每個塑膠凳與鋁製餐檯都充滿細節，不少青年驚呼原來每天路過的風景，竟然這麼有故事感。

克里斯也鼓勵台灣青年用創作作為與世界連結的橋梁，不需要成為藝術家，重要的是用自己的方式訴說身邊的故事。

作家張人杰則分享從理工男到文學創作的自身經歷，也談及旅居柬埔寨與美國期間，如何在語言、文化與價值觀落差中，重新找到創作定位。

張人杰提到，旅居異地時，文字是他理解世界與安頓內心的方式，最初的不安反而成為創作動力，寫作不只是紀錄，更是一種自我梳理過程。

坐在台下的美國籍青年約翰John說，跨領域轉職也能說出動人故事，小小的生活觀察化為創作，非常激勵人心；文藻外語大學生李子欣說，原來外國人眼中台灣這麼溫暖，每天吃的早餐、騎的路、住的巷子，讓她也想拿起畫筆記錄生活。

青年局長林楷軒說，從日常生活中發現獨特性，學習用不同視角去理解文化與世界，他強調，全球化時代下，跨文化理解能力與表達力已是青年重要軟實力，這也是青年國際沙龍設計的初衷。