高雄三元大火案 300小港人圍廠要求遷離

台泥集團旗下三元能源科技公司小港廠14日大火，居民不滿火災原因交代不清，300多人昨天圍廠抗議，要求遷離。三元總經理薛人禎兩度鞠躬道歉，指會做好收尾和汙染防護，絕不讓任何一絲汙染飄入社區。

台泥企業團副總暨發言人葉毓君表示，三元廠有7成為高雄在地員工，小港居民有106人，這次火警引發民憤，在於過去溝通不足，公司將虛心檢討，盼大家給予改正與努力的機會。

她說，公司將優先配合調查、照顧員工及合法處理廢棄物，8月起至年底，每月委託第三方環境檢測並公開揭露數據，每2周至1個月主動更新資訊，提供紙本給里辦公室，也考慮設LINE社群帳號方便查閱，後續補強措施會持續與地方溝通。

三元小港鋰電池廠火災調查結果指向多重系統異常與事件疊加所致，居民不滿火災原因交代不清，300多人昨拉布條、高呼「拒絕活在爆炸恐懼中」、「小港不要汙染」，要求三元遷廠。

「今天不發聲，明天沒人聽」，小港里長洪世春指三元是高危險的鋰電池工廠，居民長期擔憂，這次火災不會是最後一次，不積極處理，下一場災難只是時間問題。港正里長方林秀娥說，火警發生兩周，至今仍聞到疑似戴奧辛味道，居民人心惶惶，三元卻交代不清。

薛人禎代表收下陳情書，偕小港廠長游祥賓等人二度鞠躬致歉。他說，因火災造成困擾和不便「都是我們的錯」，後續會做好收尾和汙染防護，絕不讓任何一絲汙染再飄入社區。並承諾未來所有資訊會透過細胞簡訊、社區聯繫窗口主動公開，也持續保障受災員工權益。內部負責消防的第一線人員，薪資發放與相關保障不會有任何變數。

議員鄭光峰認為，鋰電池廠易燃易爆炸，三元小港廠附近加油站、瓦斯管線密集，難保不會發生連鎖反應。且廠區距住宅區不到500公尺，廠方災後處理態度卻消極，要求三元及母公司台泥慎重評估是否遷廠。