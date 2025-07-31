金門人口負成長 民代促推留才措施

金門縣面臨人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，2025年更首度轉為負成長，為-0.130%。設籍人口維持13.9萬人左右，實際常住約6、7萬人，人口外移與新生兒銳減成結構性問題，民代籲縣府應思考金門人口暨人才政策白皮書，提出具吸引力與實用性留才措施。

縣府說，設籍人口一度因小三通政策快速增長，2023年底達14萬4149人，籍在人不在現象明顯，許多戶籍設金門實際住台灣本島，縣府為落實人籍合一，每逢選舉與檢警啟動戶籍清查，對一址多戶等類型加強管理。

縣府分析，人口轉為負成長與近年推房屋稅2.0新制有關，改採全國總戶數計算差別稅率，不少為家戶配酒設籍在金門者，為避重稅將戶籍遷出，加上少子化衝擊，人口流失明顯。

金門2022年新生兒856人，2023年減為721人，2024年僅707人，今年目前只有300多人。

議員王秀玉說，縣府推0至6歲縣府養政策成效不彰，應檢討育兒津貼與生育補助金額，提高誘因。議員董森堡呼籲統整分散在各局處的青年與人口政策，提出具前瞻性的金門人口暨人才政策白皮書，祭出中長期策略。社會處回應，近期正研議調高生育補助。

金寧李姓民眾表示，許多金門人保留戶籍，是對故鄉認同而非為避稅，應思考如何吸引年輕人返鄉、台灣學生定居，才能為人口流失止血。