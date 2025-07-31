聽新聞
0:00 / 0:00

金門人口負成長 民代促推留才措施

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
少子化浪潮下，金門人口出現負成長，是地方關注的一項警訊。記者蔡家蓁／攝影
少子化浪潮下，金門人口出現負成長，是地方關注的一項警訊。記者蔡家蓁／攝影

金門縣面臨人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，2025年更首度轉為負成長，為-0.130%。設籍人口維持13.9萬人左右，實際常住約6、7萬人，人口外移與新生兒銳減成結構性問題，民代籲縣府應思考金門人口暨人才政策白皮書，提出具吸引力與實用性留才措施。

縣府說，設籍人口一度因小三通政策快速增長，2023年底達14萬4149人，籍在人不在現象明顯，許多戶籍設金門實際住台灣本島，縣府為落實人籍合一，每逢選舉與檢警啟動戶籍清查，對一址多戶等類型加強管理。

縣府分析，人口轉為負成長與近年推房屋稅2.0新制有關，改採全國總戶數計算差別稅率，不少為家戶配酒設籍在金門者，為避重稅將戶籍遷出，加上少子化衝擊，人口流失明顯。

金門2022年新生兒856人，2023年減為721人，2024年僅707人，今年目前只有300多人。

議員王秀玉說，縣府推0至6歲縣府養政策成效不彰，應檢討育兒津貼與生育補助金額，提高誘因。議員董森堡呼籲統整分散在各局處的青年與人口政策，提出具前瞻性的金門人口暨人才政策白皮書，祭出中長期策略。社會處回應，近期正研議調高生育補助。

金寧李姓民眾表示，許多金門人保留戶籍，是對故鄉認同而非為避稅，應思考如何吸引年輕人返鄉、台灣學生定居，才能為人口流失止血。

延伸閱讀

中國海警船連日擾金門水域 海巡：持續高強度監偵

影／陸海警船連2日闖金門水域 還出陰招規避海巡署偵蒐

傳承百年漁法 金門古崗社區辦「擼麥蝦」手工網具研習

苗縣頭屋鄉人口下降牽動選區劃分 地方有異見

相關新聞

高雄三元大火案 300小港人圍廠要求遷離

台泥集團旗下三元能源科技公司小港廠14日大火，居民不滿火災原因交代不清，300多人昨天圍廠抗議，要求遷離。三元總經理薛人...

金門人口負成長 民代促推留才措施

金門縣面臨人口危機，2023年金門人口成長率為0.472%，2024年驟降至0.017%，2025年更首度轉為負成長，為...

青年國際沙龍首登場 法國插畫家從台灣日常生活找靈感

法國插畫家克里斯多福・博伊德，以外籍人士視角在高雄巷弄騎樓間找尋靈感，用畫筆記錄台灣獨特的日常景象，昨天他受邀出席高市青...

影／海嘯警報漁民預防性提早收工 民眾：浪不如冬天大

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，​中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時45分開始影響...

澎湖海膽遭冒名詐騙 漁會澄清未銷售「黃金海膽醬」

澎湖海膽享譽盛名，深受消費者喜愛。近期疑似遭詐騙集團以「澎湖黃金海膽醬」名義進行行銷，澎湖區漁會今天聲明，沒有此項行銷活...

影／高雄三元鋰電池大火今300人包圍要求遷廠 高層鞠躬道歉承諾善後

「滾，遷廠！」高雄小港臨海工業區三元能源科技公司14日發生鋰電池廠大火，調查結果指向「多重系統異常與事件疊加」所致，但居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。