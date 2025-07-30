澎湖武轎遶境熱鬧登場 馬公市區愈夜愈精彩

澎湖武轎總會今晚出動全縣16座宮廟的武轎進行市區遶境大典，人潮湧現，炫麗燈光與火焰的樂聲的帶動下，馬公市區愈夜愈精彩。

2025花火炫武遊西瀛武轎踩街大典活動，有來自本島4鄉市西嶼內塹宮等16座宮廟武轎參與，縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、武轎總會長盧長在等人點燃起馬炮後，隨後展開市區遶境。

陳光復表示，武轎遶境是澎湖觀光文化的重要活動之一，在每年的國際海上花火節前後展開遶境，對澎湖的觀光活動助力甚大。但澎湖下半年仍有許多精彩活動，包括青少年棒球錦標賽、澎湖追風音樂燈光節、沙灘狂想曲、跳島自行車嘉年華、菊島澎湖跨海馬拉松、秋冬軍事觀光活動等，屆時歡迎在不同季節造訪澎湖，體驗多元精采的島嶼魅力。

花火炫武遊西瀛武轎踩街大典活動，今晚在馬公石滬廣場展開，包括內塹宮等16座宮廟武轎，在音樂、燈光、火焰與煙火的助陣下，展開市區的遶境活動。文化局的涼傘隊與警局打詐隊也在參與其中，讓馬公市區愈夜愈熱鬧。