南竿閒置農地種金銀花推出商品 盼成馬祖新特色

連江縣南竿鄉珠螺社區發展協會利用閒置農地，開設「珠螺農園」種植金銀花，未來將結合觀光，供實際體驗採收與加工等。多間業者也推出金銀花相關產品，盼成為馬祖的新特色。

珠螺社區發展協會參考資料指出，珠螺曾為馬祖第2大農村，但因村民陸續移居台灣本島，農業沒落田地荒廢。近年在社區發展協會整合下，地主們同意將農地無償提供社區發展協會規劃與管理。

珠螺社區發展協會說，經2年將荒廢農地重新整理，並引進以雨水與山泉水為主的智慧灌溉系統，結合再生能源，打造占地0.4公頃「珠螺農園」，其中種植的大宗是馬祖原生種金銀花，占地約150平方公尺，其餘有海芙蓉、草莓、番茄等，約10種植物。

珠螺社區發展協會理事長吳健忠今天接受媒體訪問時表示，金銀花為馬祖原生植物，透過系統化地種植，可以實現全年開花。透過村民自發性經營，並結合政府與民間資源，盼能達到共存共榮，並能將收益回饋社區的目標。

吳健忠說，雖然現在金銀花種植面積仍未達到大量生產標準，但今年起已與多個單位、學校合作，尋求商品開發、技術合作的可能性。而農園中的金銀花加工廠則漸具雛型，希望未來能結合觀光，讓到訪農園民眾實際體驗採收到加工的過程。

包括連江縣農會及地區多間業者，近年陸續推出多款金銀花相關商品，包括金銀花烏龍茶、金銀花咖啡、金銀花喉糖等。南竿特產店曹姓老闆告訴中央社記者，今年1至6月全店最暢銷的就是金銀花茶包，單月可賣逾百包，頗受熱愛養生的中高齡族群青睞。

在地伴手禮王姓業者則跟中央社記者說，繼淡菜之後，大家都在尋找下一個馬祖新特色。金銀花因縣內尚無商用大規模栽培，仍須靠人工採摘野生植株，故相對較無汙染，香氣宜人。她非常看好金銀花的市場潛力，應可為在地業者帶來新商機。