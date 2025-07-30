高雄客家兒童合唱團赴馬國交流 合唱客家歌串起2國友誼

高雄市客家兒童合唱團去年赴日演出，今年暑假前往馬來西亞檳城見學交流，合唱團今日造訪檳城商務華文小學，獻唱「茶頂山个風」、「日頭花」等客家歌曲，商務華小則以精彩多元族群舞蹈、武術表演熱情歡迎，兩國孩子還合唱金曲音樂人林生祥創作美濃客家歌曲「歡迎歌」，孩子純淨歌聲迴盪在馬國校園，串起台馬兩國友誼。

高雄市客家兒童合唱團到馬來西亞見學交流，今日與檳城商務華小交流，明天將拜會檳城客家公會、霹靂嘉應會館，此外由高市美濃區吉東國小客家人文實驗學校校長劉家宏與商務華小簽署教育交流合作意向書訂(MOU)，高市客家事務委員會主委楊瑞霞另與客家公會簽屬友好交流合作備忘錄，為日後高雄市與檳城締結姊妹市奠定基礎。

客委會主委楊瑞霞表示，吉東國小與商務華小簽訂MOU，是高雄市第一個與馬國合作交流的學校，「高雄客家與馬國客家雖位居不同島區，但兩地客家人的心很靠近，都有共同的語言文化」，她說高雄市是以語言復振、文化傳承，還有客庄環境營造與產業發展，來推動客家事務，兒童合唱團用歌曲來學語言，以歌聲促進城市交流。

吉東國小校長劉家宏也說，他很關注商務華小的臉書，發現兩校的校務發展很相似，商務華小有很豐富的戶外課程，包括參觀永續農場，教導孩子做手拉胚、蠟染，吉東國小也發展食農教育，陶藝、藍染課程也很有名，「所以今天不是締結姊妹校，簡直是姊妹相認，兩校命中注定有緣份」。

商務華小校長李鳳珠指出，這次兩校交流活動，不僅是走訪參觀或成果發表，而是一座橋樑，搭起台馬兩國師生的心靈，也是一扇窗，打開對彼此文化的好奇與尊重，兩校合唱團孩子還將合唱一首歡迎歌，「孩子用最純真的聲音，唱出最好的情感。」

今日與商務華小的交流行程，高市客家兒童合唱團孩子演唱金曲客語歌手羅文裕為其母校美濃「龍肚國小」百年校慶所創作的歌曲「茶頂山个風」，以及「日頭花」、「數字歌」等客家歌謠，商務華小學童穿著峇峇娘惹、印度等族群傳統服飾表演舞蹈及武術，精湛的演出令人驚豔。