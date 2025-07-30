高雄山區豪雨停電封路撤2370人 市府異地安置47人
高雄山區今天持續降雨，茂林區部分家戶停電，情人谷聯絡道路封閉，市府已撤離2370人；高雄市社會局表示，日前攜手民間單位開設一處異地收容處所，安置47人，降低災害對民眾衝擊。
高雄市政府原住民事務委員會透過訊息表示，因溪水暴漲，已封閉茂林區情人谷聯絡道路；高雄市警察局六龜分局萬山派出所旁樹木傾倒，造成電桿斷裂，導致茂林區萬山及多納部落部分家戶停電，已通報相關單位協處；桃源區拉芙蘭里教會上方出現泥流，民眾自主堆沙包防災；那瑪夏區達卡努瓦里道路有積水狀況，已調派怪手清淤。
高雄市政府社會局今天發布新聞稿說明，因應土石流及大規模崩塌紅黃警戒，市府啟動預防性撤離，甲仙、杉林、六龜、美濃及茂林等地設立臨時收容處所，供居民就近避難；另外，考量洗腎病患、臨盆孕婦等族群醫療需求，社會局28日啟動異地安置機制，安排47名民眾（含病患及家屬）入住美濃區「高雄同學農場」，供民眾暫避災情。
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