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哈瑪星台灣鐵道館8/1重新開館 增85大樓等模型

中央社／ 高雄30日電

高雄哈瑪星台灣鐵道館屋瓦去年遭颱風山陀兒吹掀，歷經9個多月修繕，將於8月1日重新開館。高雄市立歷史博物館表示，鐵道模型展區此次增設龍虎塔、高雄85大樓等知名景點。

高史博今天舉辦重新開館儀式，高市文化局副局長簡美玲說，台灣鐵道館數月修繕，此次開館備受期待，也新增了高雄知名景點模型。

不少鐵道迷走進闊別已久的鐵道模型展區，紛紛說「真的等了好久」。工作人員表示，這次新增高雄龍虎塔、高雄85大樓，以及港區周邊的中鋼集團總部大樓等高樓大廈模型，格外吸睛。

高史博表示，哈瑪星台灣鐵道館小輕軌號為期10天台中驛快閃運轉結束後，今天也重返駁二，此次更與高雄捷運吉祥物「蜜柑站長」合作，小輕軌號小火車回到高雄同時變身成「柑橘號小火車」，將從8月1日行駛至20日。

活動上，「蜜柑站長」與來自台中驛鐵道文化園區的吉祥物「鐵鹿」一起迎接造訪的小朋友與來賓，鐵道館內也新增「鐵鹿」文創商品。鐵道館大廳推出蜜柑站長主題大型打卡牆，賣店設置蜜柑與鐵鹿專區，高雄捷運公司新推出的蜜柑號迴力列車，首度於哈瑪星台灣鐵道館亮相販售。

此外，哈瑪星台灣鐵道館受樂高邀約，加入「玩心樂滿地」行列，8月21至31日將推出「小樂站長給你一個站」限定運行體驗，由樂高專業認證大師黃彥智設計創作的樂高小火車，在鐵道館大廳增設拼砌體驗區，高雄駁二蓬萊藝術特區廣場將放置5米高充氣小樂與野餐店。

鐵道迷 哈瑪星 高雄捷運

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