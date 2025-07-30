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中國海警船連日擾金門水域 海巡：持續高強度監偵

中央社／ 金門30日電

海巡署金馬澎分署指出，4艘中國海警船昨天與今天連2天侵擾金門水域，中國海警船每月不斷以灰色地帶手段侵擾，是企圖假借「執法巡查」名義遂行「常態騷擾」之實。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，中國海警局東海分局今天發布「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，因與事實不符，海巡署予以嚴正駁斥。

金馬澎分署指出，昨天下午3時，中國海警「14605」、「14529」、「14608」及「14513」等4艘船，同時自料羅東南東方航入金門水域，並以一路縱隊方式向西航行，海巡署4艘巡防艇快速部署，並於下午5時將中國海警船驅離航出限制水域。

金馬澎分署表示，間隔不到24小時，相同4艘海警船於今天上午9時再度襲擾金門水域，並關閉船舶自動識別系統（AIS）試圖躲避偵蒐，但仍遭海巡署偵獲並立即調度4艘巡防艇前往應對，透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時5分航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警船每月不斷以灰色地帶手段侵擾，並採關閉AIS等方式試圖鬆懈海巡監控能量，是企圖假借「執法巡查」名義遂行「常態騷擾」之實，金馬澎分署將持續維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握及監控海警船動態，並秉持堅定的執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及海域安全。

金門 海巡署

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