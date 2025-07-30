影／海嘯警報漁民預防性提早收工 民眾：浪不如冬天大

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，​中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時45分開始影響金門沿海地區，波高約30公分，金門岸邊出現的觀浪人數，並不多；金門岸巡隊表示，只採柔性勸導，還未到驅離的程度。

今天中午幾乎每個人的手機都響起海嘯警報，引起民眾熱議，有漁民表示，只有復國墩南方的海域海浪會比較高，其他的海岸影響不大，但因為怕海面上作業危險，不少漁民都提早結束作業時間，紛紛返回漁港避風浪。據了解，今天海象轉為大浪，浪高約1至1.5公尺。

雖然氣象署預估海嘯高度僅30公分，有一些民眾特別趕到復國墩的涼亭觀浪，但看完後，僅說浪不高，實際浪況與平時差異不大，「還不如冬天的短浪來得兇猛」，可能看起來還比較驚濤駭浪。