影／海嘯警報漁民預防性提早收工 民眾：浪不如冬天大

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聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天中午幾乎每個人的手機都響起海嘯警報，因為怕海面上作業危險，不少漁民都提早結束作業時間，紛紛返回漁港避風浪。記者蔡家蓁／攝影
今天中午幾乎每個人的手機都響起海嘯警報，因為怕海面上作業危險，不少漁民都提早結束作業時間，紛紛返回漁港避風浪。記者蔡家蓁／攝影

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，​中央氣象署中午12時發布海嘯警報，預計於下午1時45分開始影響金門沿海地區，波高約30公分，金門岸邊出現的觀浪人數，並不多；金門岸巡隊表示，只採柔性勸導，還未到驅離的程度。

今天中午幾乎每個人的手機都響起海嘯警報，引起民眾熱議，有漁民表示，只有復國墩南方的海域海浪會比較高，其他的海岸影響不大，但因為怕海面上作業危險，不少漁民都提早結束作業時間，紛紛返回漁港避風浪。據了解，今天海象轉為大浪，浪高約1至1.5公尺。

雖然氣象署預估海嘯高度僅30公分，有一些民眾特別趕到復國墩的涼亭觀浪，但看完後，僅說浪不高，實際浪況與平時差異不大，「還不如冬天的短浪來得兇猛」，可能看起來還比較驚濤駭浪。

金門岸巡隊表示，經查氣象署發布海嘯警報海嘯沿海地區高度預計為30公分，該隊維持正常巡邏勤務，於水域遊憩區域巡察時，加強宣導民眾，但目前僅柔性宣導，加強說明注意安全，並無約束力。

俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，根據海嘯警報，在下午1時45分開始影響金門沿海地區。記者蔡家蓁／翻攝
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，根據海嘯警報，在下午1時45分開始影響金門沿海地區。記者蔡家蓁／翻攝
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，在下午1時45分開始影響金門沿海地區，海邊的湧浪明顯比較高。記者蔡家蓁／攝影
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，在下午1時45分開始影響金門沿海地區，海邊的湧浪明顯比較高。記者蔡家蓁／攝影
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，在下午1時45分開始影響金門沿海地區，海邊的湧浪明顯比較高。記者蔡家蓁／攝影
俄羅斯堪察加半島東部外海今天上午發生規模8.8強烈地震，在下午1時45分開始影響金門沿海地區，海邊的湧浪明顯比較高。記者蔡家蓁／攝影

海嘯 金門 警報

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