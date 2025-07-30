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澎湖海膽遭冒名詐騙 漁會澄清未銷售「黃金海膽醬」

中央社／ 澎湖縣30日電
澎湖馬糞海膽在每年7月至8月開放採捕，幾乎在短時間被採捕一空，為促進澎湖海洋資源保育與漁業永續發展，目前已有多家投入養殖行列，建構馬糞海膽養殖完整產業鏈。中央社 114年7月30日 中央通訊社
澎湖馬糞海膽在每年7月至8月開放採捕，幾乎在短時間被採捕一空，為促進澎湖海洋資源保育與漁業永續發展，目前已有多家投入養殖行列，建構馬糞海膽養殖完整產業鏈。中央社 114年7月30日 中央通訊社

澎湖海膽享譽盛名，深受消費者喜愛。近期疑似遭詐騙集團以「澎湖黃金海膽醬」名義進行行銷，澎湖區漁會今天聲明，沒有此項行銷活動。澎湖刑警大隊經查證，確認不法業者利用色情網站進行詐騙行為，全力追查不法。

澎湖區漁會最近發現，有不明業者在Facebook等社群平台，以「澎湖縣漁會」名義（實為「澎湖區漁會」）販售所謂「澎湖黃金海膽醬」，誤導消費者誤認該產品由漁會開發、生產或推薦。

澎湖區漁會嚴正聲明，從未開發、製造或販售任何「黃金海膽醬」產品。漁會所推廣與銷售的漁產品，均經由正式管道與合法程序辦理，絕無於社群媒體從事類似行為。

澎湖區漁會也未曾授權任何個人或廠商，以漁會名義進行任何與「黃金海膽醬」有關之行銷、廣告或交易。不法業者擅自使用漁會名義販售產品，已涉及冒名詐騙與不實廣告行為，漁會依法追究相關法律責任，以維護漁會聲譽與廣大消費者的權益。

澎湖警察局刑事警察大隊副大隊長張佑任表示，經查臉書「澎湖縣海鮮祭」帳號販售「海膽醬」網頁，並非海產行所設立，澎湖農漁局與區漁會等單位亦未販進此產品。提醒民眾勿相信色情網站設立之詐騙行銷管道，如發現有疑似冒名詐騙行為，請民眾協助提供相關資訊，或撥打165反詐騙專線及向警方報案。

澎湖縣農漁局表示，澎湖馬糞海膽在每年7月至8月開放採捕，通常短時間即採捕一空。為促進澎湖海洋資源保育與漁業永續發展，目前縣內已有多家投入養殖行列，正逐步建構馬糞海膽養殖的完整產業鏈。

海膽 澎湖縣 詐騙集團

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