影／高雄三元鋰電池大火今300人包圍要求遷廠 高層鞠躬道歉承諾善後

「滾，遷廠！」高雄小港臨海工業區三元能源科技公司14日發生鋰電池廠大火，調查結果指向「多重系統異常與事件疊加」所致，但居民不滿火災原因仍不明確，300多位里民今天上午集結在小港廠前圍廠抗議，當場提出言而無信、態度傲慢等8項指控，要求三元盡速遷離小港。

針對居民陳情抗議，三元能源科技總經理薛人禎今現身代表收下陳情書，與小港廠廠長游祥賓等人深深一鞠躬道歉，薛人禎表示，因火災造成困擾和不便「都是我們的錯」，並二度鞠躬致歉。

薛人禎強調，後續補救措施會做好收尾和汙染防護，絕不讓任何一絲汙染再飄入社區，相關作業已全數委由專業公司處理，包括拆除工廠、環境安全防護、廢棄物處理等。

他承諾，未來所有資訊透過細胞簡訊、社區聯繫窗口等多元管道向在地居民主動公開通報與溝通，將持續保障受災員工權益，特別是第一線負責消防的內部人員，薪資發放與相關保障「不會有任何變數」。

三元能源科技小港廠鋰電池失火，火勢延燒超過20小時才獲控制，造成員工及警消15人受傷，現場濃煙與惡臭籠罩多天，空氣仍不時飄散類似塑膠與焦味的異味，引發地方不滿。

今天上午9時許，市議員鄭光峰、李順進，以及小港里長洪世春等10多位里長與300多位居民前往三元能源小港廠區，手持布條、高喊口號「拒絕活在爆炸恐懼中」、「小港不要汙染」、「抗議危險產業」，怒吼要求三元盡速遷廠。

「今天不發聲，明天沒人聽！」洪世春指出，此次火災非單一事件，而是居民長期擔憂危機爆發，三元是高危險的鋰電池工廠「這不會是最後一次，如果不積極處理，下一場災難只是時間問題」。

港正里長方林秀娥說，鋰電池廠爆炸真正原因仍不明確，兩周以來居民人心惶惶，憂心意外再度重演，到目前為止都有聞到疑似戴奧辛味道，三元至今仍交代不清，小港有800多支煙囪為伍，空汙已很嚴重，難道小港是二等公民？

鄭光峰認為，三元距離密集住宅區不到500公尺，災後處理態度消極，要求三元及其母公司台泥慎重評估是否遷廠，鋰電池廠是易燃易爆炸的危險產業，廠區附近加油站、瓦斯管線密集，難保下次不會發生連鎖反應。

小港里辦公處更彙整周邊居民意見，提出8項具體控訴，包括「言而無信、謊話連篇、態度高傲、事前拒絕溝通、事發推諉責任、災後污染環境、毫無社會責任、製造社區恐慌」。

台泥企業團副總暨發言人葉毓君回應，小港三元能源火警引發居民憤怒，主因在於過去與社區溝通不足，公司將虛心檢討並改進。她指出，三元廠7成為高雄在地員工，其中106位為小港子弟，盼居民給予改正與努力的機會。針對資訊透明，三元已於29日發布首份災後報告，未來將每兩週至一個月公開更新，並提供紙本給里長辦公室，考慮設立LINE社群帳號，方便查閱。