高雄山區大雨炸整夜 六龜、南橫公路釀土石流阻斷交通

高雄市山區今預估雨量達停班停課標準，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5個行政區停止上班、上課。茂林區昨天迄今累積雨量512.5毫米，超大豪雨等級達全國第一，六龜區、桃源區南橫公路出現土石流和落石事件，幸無人傷，其中南橫公路87k+700桃源路段今早已開放通行。

六龜警分局表示，今早6時30分，台27線23.5公里大津路段，發生土石流阻斷交通，警方以交通錐警示單向通行，並通報甲仙工路段派員處理。南區養護工程分局甲仙工務段表示，考量山區連續降雨夜間視線不佳及土石鬆軟易有落石發生，台27線12K至23K今早8時實施預警性封閉，視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。