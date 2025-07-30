屏中校長陳國祥出任屏東縣教育處長 小內閣同步微調

屏東縣政府教育處長楊英雪屆齡退休後，接任人選備受矚目，縣府今（30日）發布人事命令，由國立屏東高中校長陳國祥出任教育處長，縣府小內閣人事略微調整，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭調任行政暨研考處長，傳播暨國際事務處長則由副處長蕭裕隆升任。

原行研處處長謝孟良調任參議，縣府表示，考量謝孟良是資訊專才，調任參議希望他全力協助推動縣政智慧化，讓屏東縣趕上AI的浪潮。

陳國祥擁有國立台灣大學化學研究所博士、國立台灣師範大學化學研究所碩士，在教育界表現傑出，學經歷豐富，尤其積極推動科學教育，指導學生參與全國與國際科展屢獲佳績，包括全國第一名、亞太代表等，並連續辦理數理資優營與各類競賽，展現深厚的教學實力與科學素養。

陳國祥也促成多所大學與國中建立策略聯盟，推動資源共享，同時主辦多次國際交流活動，擴展學生國際視野，強化學校與社區、國際間的連結與合作，行政與組織能力卓越，曾獲教育部高中職校長領導卓越獎。

蕭裕隆2004年高考及格進入地政處，2012年調任觀光傳播處服務，2018年調任交通旅遊處科長，2020年升任傳播暨國際事務處副處長迄今。

值得一提的是，蕭裕隆曾是縣府約僱人員，發奮考上公職後，一路從科員、技士、科長、專員做起，能力深受長官倚重，如今升任傳播處長，非常勵志。

縣府表示，教育處長人事命令自8月1日起生效，傳播處長、行研處長8月5日生效。此外，警政署也有全國性的高階警官調整，屏東縣警察局長戴台捷調任高雄市警察局主任秘書，遺缺由警政署國際組副組長甘炎民接任，8月1日交接。