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傳承百年漁法 金門古崗社區辦「擼麥蝦」手工網具研習

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「擼麥蝦」的手工網具製作研習，還有過程中竹竿的取材、曝曬、鎖具、綁定方法、組合步驟，還有在水中操作網具的程序和技巧，學員們無不感受到老漁師堅持的匠人精神。圖／金門古崗社區提供
「擼麥蝦」的手工網具製作研習，還有過程中竹竿的取材、曝曬、鎖具、綁定方法、組合步驟，還有在水中操作網具的程序和技巧，學員們無不感受到老漁師堅持的匠人精神。圖／金門古崗社區提供

金門古崗社區為搶救即將失傳的傳統漁法「擼麥蝦」，隨著高齡匠師逐漸凋零，製作手工麥蝦網的技巧與工法恐將失傳，金門的古崗社區發展協會承接海洋委員會計畫，以「犛麥耕海」為名開辦手工擼麥蝦網製作研習，邀請老漁民們傳襲這項獨有的工藝技巧，過去曾協助縫製網具的婆婆媽媽們更是搬出家中古董縫紉機車，教授學員們製作網具的心得，期盼將古老漁業技藝代代相傳。

「擼麥蝦」是金門沿海流傳數百年的漁撈方式，需仰賴手工製作特殊網具，漁民涉海至胸深水域以網撈取海中浮游的麥蝦。古崗社區發展協會開辦的2場研習活動，吸引不少當地民眾還有來自台灣的漁業科老師報名參加，27日活動邀請到村老董群省、金門農工養殖科前主任董倫如擔任講師。

古崗老漁師董群省分享，早年全村總動員，不論男女老少皆投入，婦女們縫網、曬蝦，甚至製作成「蝦皮」與「麥蝦炸」等料理，是當地重要的漁村記憶與風味飲食，他也向學員們解說擼麥蝦的時節、氣候、潮汐、漁事技巧和漁村舊況。

董倫如則指出，金門人稱的「麥蝦」與台灣最知名的「櫻花蝦」同屬櫻花蝦科，但屬毛蝦屬，因味甘甜，早期漁村皆以麥蝦當天然甘味劑，加入麵線中，料理簡單快速，味美又營養。當靠岸時，漁民手持麥蝦網具涉入海水之間，約莫在胸口的水深就可以撈取，擼麥蝦可以說是最基本的沿海漁業，更是金門最傳統、最在地漁事文化，有潛力開發成為最具特色的本地美食。

活動另一亮點，則是多位年長漁民太太搬出塵封多年的縫紉機，現場教學網具車縫技術，分享往昔全家共撈麥蝦的生活點滴。董群省則解釋製過程中竹竿的取材、曝曬、鎖具、綁定方法、組合步驟，還有在水中操作網具的程序和技巧，學員們無不感受到老漁師堅持的匠人精神，還有早年漁村社會豐收季節全村動員的熱絡氣氛。

古崗社區表示，未來還將規劃實際下海體驗的擼麥蝦活動，鼓勵更多人親身參與這項金門最具代表性的漁事文化，詳情可關注「金門古崗自然村」臉書專頁。

「擼麥蝦」是金門沿海流傳數百年的漁撈方式，需仰賴手工製作特殊網具，漁民涉海至胸深水域以網撈取海中浮游的麥蝦，金門農工養殖科前主任董倫如擔任講師，教導學員操作技巧。圖／金門古崗社區提供
「擼麥蝦」是金門沿海流傳數百年的漁撈方式，需仰賴手工製作特殊網具，漁民涉海至胸深水域以網撈取海中浮游的麥蝦，金門農工養殖科前主任董倫如擔任講師，教導學員操作技巧。圖／金門古崗社區提供
金門古崗社區開辦兩場手工網具製作研習，不少婆婆媽媽搬出家中的古董縫紉機，現場教學網具車縫技術。圖／金門古崗社區提供
金門古崗社區開辦兩場手工網具製作研習，不少婆婆媽媽搬出家中的古董縫紉機，現場教學網具車縫技術。圖／金門古崗社區提供
金門古崗社區為搶救即將失傳的傳統漁法「擼麥蝦」，近日開辦兩場手工網具製作研習，吸引在地青年與來自本島的漁業專業師生參與。圖／金門古崗社區提供
金門古崗社區為搶救即將失傳的傳統漁法「擼麥蝦」，近日開辦兩場手工網具製作研習，吸引在地青年與來自本島的漁業專業師生參與。圖／金門古崗社區提供

金門 漁民 料理

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