高雄柴山強降雨 「水泉花」特殊地景再現

高雄柴山擁有天然湧泉，近日幾波強降雨後，水渠出現濃烈的乳白色水流，奇特景觀讓人驚豔，也有人聞到強烈味道，誤以為是家庭廢水流入。高雄市柴山會解密，這種湧泉稱為「硫化湧泉」，而由地底數百種微生物、石灰岩與湧泉構成的特殊地景、隨之現身的「水泉花」也是少見的盛況。

農業部調查全國湧泉發現，柴山主要由隆起的珊瑚礁石灰岩構成，珊瑚礁石灰岩多孔隙，雨水滲入後形成伏流水，若逢雨季累積足夠雨量，伏流水從岩石裂縫處流出形成湧泉群。其中位於北柴山步道附近的「龍巖冽泉」最壯觀，名列清朝鳳山八景之一。

近日多波強降雨後，柴山湧泉再現，北壽山停車場附近約50公尺水渠甚至出現乳白色「硫化湧泉」，不僅散發硫化氫特殊氣味，水中也出現如蕾絲般長條、摸起來軟軟的乳白菌絲，居民俗稱「水泉花」，是一種生活於含硫水域的細菌。

高雄市柴山會總幹事楊聘育指出，水泉花是綜合地底900多種微生物、石灰岩與湧泉等條件下創造的特殊地景，它會隨硫化湧泉出現，若乾季水少，水泉花量就少，僅少少地漂在水面，近日強降雨後，水泉花特別明顯。

楊聘育說，在滯洪池工程施工後，曾擔心昔日渠底滿是水泉花的盛況消失，所幸今年盛況再現，不過這兩天雨水多，水勢盛大不適合觀察，可過幾天再去探訪湧泉。