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高雄市電子紙站牌無法儲值、查詢餘額 民嘆不便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市設置太陽能電子紙智慧型站牌，但不少民眾抱怨缺乏即時查詢卡片餘額和加值功能。記者宋原彰／攝影
高雄市設置太陽能電子紙智慧型站牌，但不少民眾抱怨缺乏即時查詢卡片餘額和加值功能。記者宋原彰／攝影

高雄市廣設「太陽能電子紙智慧型站牌」，提供乘車民眾查詢到站時間和公車路線，但無法即時查詢卡片餘額和加值功能，便利性大減分。市議員說桃園市2年前已將智慧站牌結合自動加值卡片功能，應比照跟進。交通局回應，暫不考慮跟進。

高雄市設置117處太陽能電子紙智慧型站牌，以太陽能取代台電供電，能解決過往埋管接電的困難，節能易安裝，今年將再增200處。

桃園市設置超過800處獨立式智慧站牌，不僅提供悠遊卡一卡通餘額查詢服務，2023年更首創自動加值功能，餘額低於100元，會從相關帳戶自動加值500元。

市議員張博洋認為，部分公車站周邊缺乏便利商店或捷運站等儲值管道，旅客交通卡若餘額不足很麻煩，建議參考外縣市做法，讓民眾直接在站牌靠卡儲值或查詢餘額，提升公共運輸系統友善度；陳姓市民說，曾經上車後發現悠遊卡餘額不足，手邊也沒零錢，需向旁人借錢，盼能提供更便利服務。

交通局表示，「iPASS MONEY」帳戶綁定一卡通，可提供自動加值服務，僅首次加值前須至超商過卡，其餘情況不用依賴實體通路。此外，公車乘客以長者、學生為主，長者持有敬老卡免費搭乘，學生則多以TPASS通勤月票無限次數搭車，皆無須加值卡片，暫無規畫在公車站牌增設簡易儲值設備。

TPASS 公車 高雄市 太陽能 一卡通 悠遊卡

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