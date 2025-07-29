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南部晚間雨勢加劇 17縣市發布豪雨特報「下雨到明午後」

屏東山區大雨不斷 撤離78人、台24線封閉

中央社／ 屏東縣29日電

受到颱風竹節草外圍環流及西南氣流影響，天氣不穩定，屏東山區陸續撤離78人；另外，交通部公路局考量山區易有落石，今晚6時預警性封閉台24線部分路段。

氣象署資料顯示，從今天凌晨0時至晚上8時許，全台雨量累積最多的前20名中，有16處位於屏東，大多集中在恆春半島、小琉球等地區，其中位於恆春鎮大坪頂的測站，累積雨量達271毫米，為全台之冠。

因應大雨不斷，統計至今天晚上7時，屏東縣政府陸續撤離三地門鄉及滿州鄉共78名民眾，其中24人依親、54人分別安置。縣府並宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8原鄉，因雨量達標，30日停止上班上課。

公路局今天新聞稿表示，依氣象署資料，預測屏東山區總雨量將達700至900毫米，考量山區持續降雨使土壤含水量較高，土石鬆軟且已有落石災情發生，加上入夜後視線不佳，傍晚6時，預警性封閉台24線27.4至37.3公里處的德文路口至神山，將視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

落石 雨量 屏東縣政府

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